کد خبر: 1390197
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷
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ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران

3 رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی مقاطع محور‌های کرج ـ چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب محور کرج ـ چالوس، محدوده‌های ماسال تا مجلار و ولی‌آباد ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

قلی‌نیا ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری و حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محور‌های مسدود شریانی نیز گفت: مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور کرج ـ چالوس مسدود است.

وی در پایان با اشاره به محور‌های مسدود غیرشریانی اظهارکرد: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده نیز مسدود هستند.

برچسب ها: محورهای مواصلاتی ، ترافیک نیمه سنگین ، محور چالوس
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