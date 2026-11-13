رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن تلاش می‌کند با عملیات روانی و فشار اقتصادی، مردم را ناامید و وحدت ملی را تضعیف کند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جمع قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف انسجام ملی اظهار کرد: هر کجا و هر زمان پرچم حق برافراشته می‌شود، شیطان و شیطان‌صفتان تلاش می‌کنند پرچم دیگری در مقابل آن برافرازند و پیروان خود را زیر آن جمع کنند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: امروز که ملت عزیز، شریف و بزرگوار ایران به میدان آمده است، باید به یقین بدانیم که شیطان و جنود ابلیس تلاش می‌کنند وحدت و انسجام مردم را برهم بزنند و در صفوف واحد مؤمنان و افرادی که به کشور، ملت، وطن و پرچم خود احترام می‌گذارند، رخنه ایجاد کنند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان به دنبال ناامید کردن مردم هستند، تصریح کرد: امروز تلاش می‌کنند با عملیات روانی مردم را ناامید کنند و تا هر اندازه که می‌توانند، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش دهند.

خدمت به مردم در شرایط کنونی جهاد فی‌سبیل‌الله است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی اظهار کرد: برای تسهیل امور مردم، تسریع در رسیدگی‌ها و بهبود خدمات قضایی که در سند تحول قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گرفته است، موظفیم از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی به‌درستی و حداکثر ظرفیت استفاده کنیم.

وی افزود: بر اساس قوانین موجود، سیاست‌های کلی ابلاغی، برنامه هفتم توسعه و سایر مقررات، هم از نظر قانونی مکلف به استفاده از این ظرفیت‌ها هستیم و هم ضرورت آن را تشخیص داده‌ایم؛ بنابراین باید با همکاری و همراهی یکایک همکاران، این اقدامات به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به رونمایی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید در قوه قضائیه تصریح کرد: این سامانه‌ها یکی پس از دیگری در حال رونمایی و بهره‌برداری هستند و باید با کمک همه همکاران، نتایج و بهره‌وری مورد انتظار از آنها محقق شود.

رئیس قوه قضائیه خدمت‌رسانی به مردم را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: خدمت به مردمی که بیش از هشت ماه است در صحنه حضور دارند، جهادی بزرگ و جهاد فی‌سبیل‌الله است. همان‌طور که برادران ما در میدان نبرد در راه خدا جهاد می‌کنند، تلاش و خدمت شما نیز در مسیر خدمت به مردم، جهاد فی‌سبیل‌الله محسوب می‌شود.

ابهت مستکبران جهان پس از جنگ‌های تحمیلی شکسته شد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: رزمندگان ما در میدان نبرد جانفشانی کردند و مردم عزیز ما نیز پدیده‌ای جدید را نه‌تنها در تاریخ کشور، بلکه در تاریخ جهان خلق کردند که آثار و نقش آن در آینده نمایان خواهد شد.

وی افزود: هر کسی که به دنبال حق و استقامت و مقاومت در مسیر حق باشد، از این حرکت مردمی الگو خواهد گرفت. مردم ما ۲۵ شب و بیشتر، در بسیاری از مواقع شبانه‌روز و بدون حتی یک شب تعطیلی، در میدان حضور داشتند که این اتفاقی شگفت‌انگیز و عنایت پروردگار است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این حضور مردمی بسیاری از توطئه‌ها را خنثی کرد و دشمن را مأیوس ساخت. دشمن از این ظرفیت غافل بود و آن را در اختیار نداشت؛ در حالی که ما از چنین سرمایه‌ای برخوردار بودیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ‌های تحمیلی علیه ایران گفت: دشمن با وجود برخورداری از توان بیشتر در عملیات روانی، امپراتوری رسانه‌ای و اعتبارات، جنگ‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای را علیه کشورمان تحمیل کرد؛ از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان و تا امروز.

وی با طرح این پرسش که جایگاه ایران و دشمنانش در نگاه جهانیان پس از این تحولات چگونه تغییر کرده است، تصریح کرد: امروز ایران اسلامی و مردم عزیز ما در چشم جهانیان باعظمت‌تر شده‌اند یا پیش از جنگ ۱۲ روزه؟ آیا طاغوت زمان و مستکبران جهان قوی‌تر شده‌اند یا ضعیف‌تر؟ آیا ابهت آنها شکسته شده است؟

اژه‌ای خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل تلاش همه بخش‌ها با هماهنگی، احساس مسئولیت و روحیه جهادی بوده است؛ از جمله شما قضات و مسئولان قضایی که در مسیر تحقق و گسترش عدالت، گره‌گشایی از کار مردم، فصل خصومت‌ها، استیفای حق مظلوم از ظالم، مجازات مجرمان و اصلاح امور تلاش کرده‌اید و همچنان تلاش می‌کنید.