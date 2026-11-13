کیفرخواست ۶ متهم پرونده نمایشگاه فیتکس صادر شد

جوان آنلاین: به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار تصاویر رفتار‌های خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» در فضای مجازی که مدتی پیش در بوستان گفت‌و‌گو برگزار شد، دادستانی تهران به موضوع ورود و علیه برگزار کنندگان این نمایشگاه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش فارس، در همین راستا پرونده جهت رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی ارسال شد.

براساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس، با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندو باری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.

پس از انجام تحقیقات کیفرخواست ۶ نفر از متهمان پرونده شامل مدیر اجرایی و مدیرعامل شرکت برگزارکننده نمایشگاه و ۴ خانم شرکت‌کننده به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا، جریحه‌دار کردن عفت عمومی و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی صادر شد.

در حال حاضر هر ۶ متهم این پرونده با صدور قرار، در بازداشت به سر می‌برند.