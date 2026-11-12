بر اساس هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۲ استان تهران، با توجه به پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در مناطق مرکزی و جنوبی تهران از عصر جمعه (۲۲ آبان‌ماه) تا دوشنبه (۲۵ آبان‌ماه) پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس این هشدار، پایداری جو به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، موجب افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد شد.

به گزارش ایسنا، همچنین در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های جوی، احتمال ناسالم شدن هوا برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران وجود دارد.

در این شرایط، کاهش تردد‌های غیرضروری، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پرتردد شهری و در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها توصیه می‌شود. همچنین استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی تا حد امکان پیشنهاد شده است.