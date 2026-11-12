کد خبر: 1390145
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵
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پیش‌بینی رگبار برف در ارتفاعات تهران و افزایش آلودگی هوا از جمعه

3 اداره کل هواشناسی استان تهران از احتمال بارش پراکنده و رگبار برف در ارتفاعات شمال غربی استان تا ظهر امروز خبر داد و اعلام کرد که از عصر جمعه تا دوشنبه، با پایداری جو، غلظت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد شهری افزایش می‌یابد.

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری، گاهی همراه با وزش باد و در ارتفاعات گاهی رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی تا ظهر امروز با گذر زبانه موجی از شمال استان، افزایش ابر و در مناطق شمالی و غربی و در دامنه‌ها و ارتفاعات شمال غربی، در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده و گاهی مه و رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

همچنین پیرو سامانه دوم این هشدار، وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی و ارتفاعات مورد انتظار است.

پیرو هشدار زرد آلودگی از عصر جمعه تا دوشنبه، به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۲ آبان) صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۲۳ آبان) صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: رگبار ، آلودگی هوا ، تهران
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