دستگیری باند کلاهبرداری فیشینگ با سوءاستفاده از فروشندگان ارز در تلگرام

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری سایبری در غرب تهران خبر داد که با جعل عنوان صرافی‌های معتبر در تلگرام، فروشندگان ارز‌های خارجی را فریب می‌دادند و از حساب بانکی آنان برای انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری استفاده می‌کردند.

جوان آنلاین: سردار داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی ثبت چندین شکایت از سوی افرادی که پس از فروش ارز در کانال‌های تلگرامی با مسدودی حساب بانکی مواجه شده بودند، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داد متهمان با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های جعلی به نام صرافی‌های معتبر و وعده خرید ارز با قیمتی بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را به انجام معامله ترغیب می‌کردند.

این افراد پس از توافق با فروشندگان و دریافت ارز از طریق پیک، مبالغ معامله را به حساب آنان واریز می‌کردند؛ در حالی که منشأ این وجوه، حساب بانکی افرادی بود که پیش‌تر از طریق فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند.

کلاهبرداری با استفاده از حساب فروشندگان ارز

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی قربانیان، وجوه سرقت‌شده را به حساب فروشندگان ارز منتقل می‌کردند و به این ترتیب، فروشندگان بدون اطلاع از منشأ پول، درگیر نقل‌وانتقال مبالغ مشکوک می‌شدند. با انجام تحقیقات تخصصی و شناسایی محل اختفای متهمان، اعضای این باند با هماهنگی قضایی در یکی از مناطق غربی تهران دستگیر شدند.

گردش مالی میلیاردی و ادامه تحقیقات

معظمی گودرزی با اشاره به اعتراف متهمان گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، این گروه با این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان سوءاستفاده کرده و مبالغی بالغ بر میلیارد‌ها تومان به دست آورده بود.

وی به شهروندان توصیه کرد که برای خرید و فروش ارز، از صرافی‌های معتبر و مسیر‌های رسمی استفاده کنند و در معاملات اینترنتی، هویت طرف مقابل و منشأ وجوه واریزی را بررسی کنند.

به گفته پلیس، تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده و بررسی ابعاد دیگر کلاهبرداری ادامه دارد.