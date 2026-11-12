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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰
جامعه » اخبار كلی

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

3 هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید دفاع مقدس در سراسر کشور برگزار می‌شود. همچنین مراسم تشییع پیکر‌های ۱۱۰ شهید از این تعداد در تهران برگزار خواهد شد. مراسم وداع با پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام نیز امشب در میاددین پایتخت برگزار خواهد شد.

جوان آنلاین: مراسم تشییع این شهیدان فردا جمعه ۲۲ آبان‌ماه به صورت همزمان از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد. در تهران از ساعت ۸ صبح، پیکر‌های مطهر شهدا از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران تشییع شده و کاروان شهدای گمنام با همراهی مردم تا معراج شهدا در خیابان بهشت بدرقه خواهند شد.

تعدادی از پیکر‌های مطهر نیز در فاصله زمانی میان شهادت حضرت زهرا (س) و حضرت‌ام‌البنین (س) تشییع خواهند شد و آیین‌های تشییع منطقه‌ای و استانی نیز پس از مراسم اصلی برگزار می‌شود.

در همین زمینه، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه بمنظور تامین و ارتقاء ایمنی و تسهیل عبور و مرور در روز جمعه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد و افزود: بدین منظور زمان اجرای طرح دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود «مرحله اول» از ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ در خیابان انقلاب اسلامی و مرحله دوم از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا عادی شدن وضعیت ترافیک است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ محدودیت‌های تردد را نیز در سه مرحله از ساعت ۰۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ برشمرد و گفت: مرحله اول از سمت شمال از خیابان‌های طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، سمت غرب خیابان آزادی از تقاطع زارع، سمت شرق از تقاطع انقلاب اسلامی- ولیعصر (عج) و از سمت جنوب خیابان لبافی نژاد و نظری به سمت شمال میباشد.

لازم به ذکر است: خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر در زمان حرکت کامیون‌های حامل پیکر‌های پاک شهداء اعمال محدودیت می‌گردد. مرحله دوم از سمت شمال خیابان کریمخان و بلوار کشاورز، سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، سمت شرق از میدان فردوسی، سمت جنوب از خیابان جمهوری و مرحله سوم از سمت شمال خیابان کریمخان و بلوار کشاورز، سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، سمت شرق از خیابان شریعتی و پل چوبی و سمت جنوب از خیابان جمهوری به اجرا گذاشته می‌شود.

سردار موسوی پور گفت: محدودیت توقف نیز در خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب اسلامی حدفاصل میدان انقلاب تا تقاطع حافظ «با رعایت حداقل ۵۰ متر تا خیابان انقلاب اسلامی» از ساعت ۲۴:۰۰ روز اجرای طرح، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت انجام می‌گردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی محل توقف و چینش اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی در خیابان آزادی بعد از میدان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب خیابان دانشگاه، خیابان کارگر شمالی و جنوبی، خیابان ابوریحان، خیابان قرنی به شمال، طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال بعد از خیابان انقلاب، خیابان جمالزاده از خیابان آزادی تا خیابان فاطمی، خیابان طالقانی شرق به غرب حدفاصل شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) و برای اتمام مراسم در معراج شهداء واقع در خیابان بهشت در خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب و خیابان فیاض بخش اعلام کرد.

وی افزود: محل‌های پیش بینی شده برای چینش تاکسی با توجه به اعمال محدودیت در مرحله اول، تقاطع آزادی- زارع تا میدان انقلاب، تقاطع کارگر- بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، از میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، از تقاطع کارگر جنوبی- جمهوری تا میدان انقلاب، از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب اسلامی – ولیعصر (عج) در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطر نشان کرد: محل‌های پیش بینی شده برای توقف وسایل نقلیه تشییع کنندگان «شخصی» نیز در کلیه معابر منتهی به محل اجرای مراسم «قبل از مرحله اول محدودیت ها» همچنین طول مسیر تشییع پیکر مطهر شهدا به استثناء محل‌های پیش بینی شده جهت توقف اتوبوس‌های شرکت واحد است.

سردار موسوی‌پور همچنین از ممنوعیت تردد موتورسیکلت در طول مسیر تشییع پیکر پاک شهداء خبرداد و توصیه کرد: شهروندان برای شرکت در این مراسم از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه «مترو، اتوبوس و تاکسی» استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد، از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.

همچنین حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران، با دعوت از مردم پایتخت برای حضور پرشور در آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و نمایش وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.

وجود ۳۶۸ یادمان شهدای گمنام در کشوردر سراسر کشور

۳۶۸ یادمان شهدای گمنام تاکنون ثبت شده و ۱۱ هزار و ۳۴۱ شهید گمنام در این ۳۶۸ یادمان تدفین شده‌اند. هر کدام از یادمان‌ها ممکن است محل دفن یک، دو، سه یا حتی ۱۰ شهید گمنام باشند.

برچسب ها: شهدای گمنام دوران دفاع مقدس ، مراسم تشییع ، دانشگاه تهران
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