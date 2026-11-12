\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0648\u062d\u06cc\u062f \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0639\u0638\u0627\u0645 \u062a\u0642\u0644\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062c\u0639 \u062a\u0642\u0644\u06cc\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u0648 \u0628\u0647 \u0642\u0645 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f.