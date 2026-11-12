کد خبر: 1390111
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد؛

تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام جنگ تحمیلی

3 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و وداع ۱۱۰ تن از شهدای گمنام تازه تفحص شده جنگ تحمیلی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ملی گرامیداشت شهدای گمنام در پایتخت، از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه بمنظور تامین و ارتقاء ایمنی و تسهیل عبور و مرور در روز جمعه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان و مکان این طرح اعلام کرد: این مراسم از ساعت: ۸:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم با حضور پرشور شهروندان آغاز می‌شود و مکان اجرای این طرح در خیابان انقلاب اسلامی «مقابل دانشگاه تهران» میباشد.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: بدین منظور زمان اجرای طرح دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود «مرحله اول» از ساعت ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ در خیابان انقلاب اسلامی و مرحله دوم از ساعت ۰۵:۳۰ صبح تا عادی شدن وضعیت ترافیک است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ محدودیت‌های تردد را نیز در سه مرحله از ساعت ۰۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ برشمرد و گفت: مرحله اول از سمت شمال از خیابان‌های طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، سمت غرب خیابان آزادی از تقاطع زارع، سمت شرق از تقاطع انقلاب اسلامی- ولیعصر (عج) و از سمت جنوب خیابان لبافی نژاد و نظری به سمت شمال میباشد.

لازم به ذکر است: خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر در زمان حرکت کامیون‌های حامل پیکر‌های پاک شهداء اعمال محدودیت می‌گردد.

مرحله دوم از سمت شمال خیابان کریمخان و بلوار کشاورز، سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، سمت شرق از میدان فردوسی، سمت جنوب از خیابان جمهوری و مرحله سوم از سمت شمال خیابان کریمخان و بلوار کشاورز، سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، سمت شرق از خیابان شریعتی و پل چوبی و سمت جنوب از خیابان جمهوری به اجرا گذاشته می‌شود.

سردار موسوی پور گفت: محدودیت توقف نیز در خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب اسلامی حدفاصل میدان انقلاب تا تقاطع حافظ «با رعایت حداقل ۵۰ متر تا خیابان انقلاب اسلامی» از ساعت ۲۴:۰۰ روز اجرای طرح، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت انجام میگردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی محل توقف و چینش اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی در خیابان آزادی بعد از میدان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب خیابان دانشگاه، خیابان کارگر شمالی و جنوبی، خیابان ابوریحان، خیابان قرنی به شمال، طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال بعد از خیابان انقلاب، خیابان جمالزاده از خیابان آزادی تا خیابان فاطمی، خیابان طالقانی شرق به غرب حدفاصل شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) و برای اتمام مراسم در معراج شهداء واقع در خیابان بهشت در خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب و خیابان فیاض بخش اعلام کرد.

وی افزود: محل‌های پیش بینی شده برای چینش تاکسی با توجه به اعمال محدودیت در مرحله اول، تقاطع آزادی- زارع تا میدان انقلاب، تقاطع کارگر- بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، از میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، از تقاطع کارگر جنوبی- جمهوری تا میدان انقلاب، از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب اسلامی – ولیعصر (عج) در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: محل‌های پیش بینی شده برای توقف وسایل نقلیه تشییع کنندگان «شخصی» نیز در کلیه معابر منتهی به محل اجرای مراسم «قبل از مرحله اول محدودیت ها» همچنین طول مسیر تشییع پیکر مطهر شهدا به استثناء محل‌های پیش بینی شده جهت توقف اتوبوس‌های شرکت واحد میباشد.

سردار موسوی پور در خاتمه از ممنوعیت تردد موتورسیکلت در طول مسیر تشییع پیکر پاک شهداء خبرداد و توصیه کرد: شهروندان برای شرکت در این مراسم از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه «مترو، اتوبوس و تاکسی» استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.

براساس گزارش پلیس، شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir
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برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، مراسم تشییع ، تشییع شهدای گمنام
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