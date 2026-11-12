آخرین خبر از پرونده آسانی - ایلدروم؛ محرومیت قطعی، مدت زمان نامشخص!

جوان آنلاین: جلسات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به پرونده درگیری یاسر آسانی با علیرضا ایلدروم کمک داور دیدار استقلال خوزستان - استقلال، روز گذشته (چهارشنبه) نیز ادامه پیدا کرد و مستندات و مدارک مربوط به این اتفاق مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، پس از بررسی صدای ضبط شده اتاق VAR دیدار استقلال خوزستان - استقلال و محرز شدن فحاشی علیرضا ایلدروم به آسانی، این کمک داور فعلاً از سوی کمیته داوران از قضاوت در لیگ برتر کنار گذاشته شده تا تکلیف این پرونده مشخص شود.

گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره میزان محرومیت احتمالی یاسر آسانی از سوی کمیته انضباطی مطرح شده که پیگیری خبرنگار تسنیم از فدراسیون فوتبال نشان می‌دهد هنوز تصمیم قطعی و نهایی در این خصوص گرفته نشده و اختلاف نظر‌هایی در این زمینه وجود دارد و هنوز به تصمیم مشترک ختم نشده است.

یاسر آسانی که به دلیل دریافت کارت قرمز بازی بعدی استقلال را هم از دست داده، قطعاً به دلیل رفتار زشت خود مقابل کمک داور با محرومیت انضباطی مواجه خواهد شد، اما فعلاً درباره مدت محرومیت او تصمیم قطعی گرفته نشده و احتمال محرومیت از یک تا ۳ جلسه وجود دارد. درباره تخلف علیرضا ایلدروم هم با توجه به بررسی مدارک موجود و شکایت رسمی باشگاه استقلال، محرومیت قطعی شامل حال این کمک داور خواهد شد.

قرار است تصمیم و جمع‌بندی نهایی در یکی دو روز آینده گرفته و رأی اوایل هفته صادر شود.