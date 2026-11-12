اختصاص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس کشور

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع از اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت دانش‌آموزان و تقویت عدالت آموزشی در حال اجراست.

جوان آنلاین: بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، در جریان سفر به استان هرمزگان، در آیین نمادین توزیع شیر و تغذیه سالم میان دانش‌آموزان جزیره هرمز حضور یافت.

به گزارش ایسنا، وی در این آیین با تأکید بر اهمیت تأمین سلامت و نشاط دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های آینده کشور، اظهار کرد: دولت و وزارت آموزش‌وپرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سلامت عمومی جامعه دانش‌آموزی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس سراسر کشور اختصاص داده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه تغذیه دانش‌آموزان افزود: در کنار اجرای طرح توزیع شیر، برنامه‌ریزی برای توزیع اقلام تغذیه سالم نیز در مدارس انجام شده است تا زمینه بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای شاخص‌های سلامت و رشد دانش‌آموزان فراهم شود.

بر اساس این گزارش، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی و استثنایی استان هرمزگان نیز با پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان وارد مرحله اجرا شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۳۸ هزار دانش‌آموز این استان تا پایان سال تحصیلی جاری، در قالب ۳۷ مرحله، شیر رایگان دریافت خواهند کرد.