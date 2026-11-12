واریز مستمری ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از واریز مستمری ماهانه مددجویان تحت حمایت این نهاد با هدف تقویت معیشت و قدرت خرید خانواده‌های نیازمند خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علی بحیرایی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اعلام این خبر افزود: در این مرحله، مستمری ماهانه به حساب ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۷۳ نفر از خانوار‌های تحت حمایت واریز شد.

وی تصریح کرد: این مبالغ بر اساس ارقام مصوب و متناسب با تعداد اعضای هر خانوار محاسبه و پرداخت گردیده است تا گامی مؤثر در جهت حمایت از معیشت خانواده‌های عزیز تحت پوشش باشد.

معاون حمایت و سلامت خانواده با تأکید بر اهمیت این اقدام، خاطرنشان کرد که پرداخت منظم مستمری در کنار ارائه خدمات گسترده در حوزه‌های درمانی، اشتغال، مسکن و سایر حمایت‌های هدفمند، بخشی از برنامه‌های مستمر کمیته امداد برای ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی خانواده‌هاست.