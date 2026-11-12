شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای، ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، از ملت شریف و شهیدپرور ایران دعوت کرد با حضور پرشور در اجتماعات مردمی امشب و آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در روز جمعه ۲۲ آبان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، جلوه‌ای از پیوند عمیق حماسه فاطمی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش بگذارند.

جوان آنلاین:از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در این اطلاعیه آمده است: سالروز شهادت مظلومانه صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، یادآور حماسه جاودانه دفاع از حق، حقیقت و حریم ولایت و تجلی پیوند عمیق ایمان، بصیرت و مجاهدت در راه خداست. بانویی که در اوج مظلومیت، پرچم حق‌طلبی و دفاع از ولایت را برافراشت و سیره و سلوک حیات طیبه‌اش، چراغ راه آزادگان و حق‌جویان تاریخ شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: در چنین روزی، تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، جلوه‌ای شورانگیز از پیوند حماسه فاطمی با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید عهد نسل‌های امروز با آرمان‌های بلند شهیدانی است که بی‌نام و نشان، اما با ایمانی راسخ و اراده‌ای استوار، جان خویش را در راه صیانت از استقلال، عزت، تمامیت ارضی و هویت دینی و ملی ایران اسلامی فدا کردند.

این اطلاعیه یادآور شده است: امروز، در شرایطی که جبهه استکبار و دشمنان استقلال ایران اسلامی با بهره‌گیری از تهدید‌های نظامی، فشار‌های سیاسی و اقتصادی، جنگ شناختی و عملیات روانی در پی تضعیف اراده ملی و مخدوش ساختن حافظه تاریخی ملت هستند، بازخوانی فرهنگ شهادت و تجدید میثاق با شهیدان، ضرورتی راهبردی در تقویت هویت جمعی، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری ملی است.

در این اطلاعیه تصریح شده است: حضور پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در متن اجتماعات مردمی و آیین‌های ملی و مذهبی، یادآور این حقیقت است که سرمایه اصلی اقتدار ایران، ایمان، آگاهی، وحدت و اراده مردمی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پاسداری از استقلال و شرافت میهن را رسالت خویش دانسته‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، از عموم ملت شریف، بصیر و شهیدپرور ایران اسلامی، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و نوجوانان دعوت می‌نماید در امتداد اجتماعات شبانه مردمی، امشب با حضور پرشور در میادین، ضمن وداع با پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در تهران و وداع با بقیه این لاله‌های سرخ در سایر استان‌های کشور، یاد و راه شهیدان را گرامی بدارند و بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذارند.

آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تهران، روز شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فردا جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح، از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این آیین در دیگر استان‌ها و مناطق کشور نیز هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.