جوان آنلاین: امسال کرونا و آنفلوآنزا سه هفته زودتر از موعد همیشگی سر و کله‌شان پیدا شده و موجی از بیماری‌های فصل سرد را رقم زده‌اند. نکته قابل‌تأمل اینکه در میانه دومین ماه پاییز، بیماری‌های تنفسی کرونا و آنفلوآنزا فراتر از آستانه هشدار سطح بالا قرار دارند. این بدین معناست که درست مانند شرایط همه‌گیری کرونا باید پروتکل‌های بهداشتی را جدی‌تر رعایت کنیم.

همه‌ساله در آستانه فصل سرد سال، بیماری‌های تنفسی همچون کرونا و آنفلوآنزا میهمان‌های ناخوانده‌ای هستند که می‌توانند پاییز و زمستان را برایمان سخت کنند؛ هر چند اجرای همه‌گیری کووید ۱۹ و حوادث ناشی از آن قرار نیست به همان شکل تکرار شود، اما امسال هم این میهمانان ناخوانده زودتر از همیشه به کشورمان رسیدند و سلامت را دچار چالش کرده‌اند.

افزایش مراجعات به دلیل عفونت‌های تنفسی

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی، دو پاتوژن تنفسی (آنفلوآنزا و کووید-۱۹) در هفته سی‌وسوم سال جاری (منتهی به ۱۶ آبان)، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری نسبت به هفته گذشته افزایش یافته‌است؛ به نحوی که ۱/۹ درصد از مراجعان سرپایی دارای علائم شبه آنفلوآنزا «ILI» و ۴/۱۳ درصد از مراجعان بستری دارای علائم تنفسی شدید «SARI» هستند. میزان عفونت‌های تنفسی مراجعان سرپایی و بستری در هفته گذشته به ترتیب ۷/۸ و ۳/۱۳ درصد بود.

موارد کرونا و آنفلوآنزا؛ بالاتر از آستانه هشدار بالا

نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا از هفته سی‌ویکم سال جاری، آستانه هشدار بالا را پشت سر گذاشته است؛ با شیب تندی افزایش و به ۵/۲۲ درصد رسیده که بیش از دو برابر آستانه هشدار بالا است. با توجه به اینکه این نسبت طی هفته سی‌وچهارم در سال گذشته از آستانه هشدار بالا در مقیاس کشوری عبور کرده‌بود؛ می‌توان گفت که امسال کشور سه هفته زودتر از سال قبل، وارد موج آنفلوآنزا شده‌است.

اگر چه نسبت نمونه‌های مثبت از نظر کووید-۱۹ نسبت به هفته گذشته کاهش چشمگیری نشان می‌دهد و به ۳/۱۳ درصد رسیده، اما همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارد. این نسبت در بیماران سرپایی ۶/۴ درصد و برای بیماران بستری نیز ۲/۲۳ درصد است که به مراتب در مقایسه با بیماران سرپایی بیشتر است.

براساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته سی‌وسوم سال جاری، در مجموع ۷هزارو۵۵۸ نمونه تنفسی

(۷/۹۶ درصد از بیماران بستری اخذ شده) در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور آزمایش شده که ۹۸۷ مورد آنفلوآنزا مثبت بوده که معادل ۱/۱۳ درصد است.

۶/۶۷ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا را تایپ B تشکیل می‌دهد و همچنان تایپ غالب به حساب می‌آید. آنفلوآنزا نوع A، تایپ غالب در مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بود. ۵/۵۲ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا به گروه سنی کودکان تعلق دارد؛ ۹/۷ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا برای گروه سنی کمتر از دو سال است. همچنین گروه‌های سنی (۲ تا ۵ سال) و (۶ تا ۱۵ سال) به ترتیب ۷/۱۵ و ۹/۲۸ درصد از موارد مثبت آنفلوآنزا را به خود اختصاص داده‌اند.

تداوم همزمانی عبور نسبت نمونه‌های مثبت دو پاتوژن تنفسی (آنفلوآنزا و کووید- ۱۹) از آستانه هشدار بالا، ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را ایجاب می‌کند، بنابراین علاوه بر تقویت مراقبت و اطلاع‌رسانی عمومی، استفاده از ماسک، حداقل در بخش‌های پرخطر و با احتمال بالای انتقال در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، همچنین مراکز تجمعی پرخطر مانند آسایشگاه‌های سالمندان و وسایل نقلیه عمومی باید در دستور کار قرار گیرد.

وضعیت جهانی شیوع کرونا و آنفلوآنزا

اگرچه درصد مثبت‌شدن کووید-۱۹ در اکثر کشور‌های گزارش‌دهنده پایین باقی مانده‌است، اما این نسبت در برخی کشور‌های جنوب‌غربی اروپا و همچنین در تک‌کشور‌هایی در مناطق امریکای مرکزی و کارائیب، شمال اروپا، شمال آفریقا و شرق آسیا، درصد مثبت شدن بیش از ۱۰ درصد گزارش شده‌است. همچنین افزایش جزئی فعالیت این ویروس در برخی کشور‌های شمال و جنوب غربی اروپا مشاهده می‌شود.

بیشترین موارد شناسایی‌شده کووید-۱۹ در سطح بستری برای افراد بالای ۶۵ سال است و شناسایی آنفلوآنزا در سطح جهان کمتر از ۱۰ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد موارد شناسایی‌شده آنفلوآنزا در هفته چهل و سوم سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح پایینی قرار دارد و تایپ غالب نیز ویروس A است. درصد مثبت شدن آنفلوآنزا در نیم‌کره‌شمالی طی هفته چهل و سوم سال میلادی در برخی کشور‌های امریکای مرکزی و کارائیب، غرب آفریقا، غرب، جنوب، جنوب‌شرقی و شرق آسیا و همچنین یک کشور اروپای شرقی و چند کشور در آفریقای مرکزی و شرقی بیش از ۱۰ درصد است. این شاخص در برخی کشور‌های امریکای مرکزی و کارائیب، غرب، جنوب و جنوب‌شرقی آسیا و همچنین کشور‌هایی در غرب و شرق آفریقا به بیش از ۳۰ درصد رسیده‌است. فعالیت RSV طی هفته چهل‌وسوم سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح پایین قرار دارد. درصد مثبت‌شدن RSV در چندین کشور در امریکای مرکزی و کارائیب و همچنین یک کشور در مناطق استوایی و معتدل امریکای جنوبی و یک کشور در جنوب آسیا بیش از ۱۰ درصد و در یکی از کشور‌های جنوب آسیا نیز بیش از ۳۰ درصد گزارش شده‌است. فعالیت هر دو ویروس آنفلوآنزا و RSV در برخی کشور‌های امریکای مرکزی، کارائیب و جنوب شرق آسیا بالا است.

در مقطع کنونی، مهم‌ترین سیگنال منطقه‌ای، بالا بودن فعالیت آنفلوآنزا در بسیاری از کشور‌ها و همزمانی فعالیت و روند صعودی آنفلوآنزا و کووید- ۱۹ و RSV در کره جنوبی است.

نسخه تضمین‌شده رعایت پروتکل‌های بهداشتی

تردید برای کسانی که از دو سال و نیم پاندمی کرونا جان سالم به در برده‌اند، پروتکل‌های بهداشتی شناخته‌شده هستند و همه ما می‌دانیم در دسترس‌ترین راهکار برای در امان ماندن از کرونا و آنفلوآنزا رعایت همین توصیه‌های ساده است.