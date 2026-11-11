کد خبر: 1390055
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

اجیرکردن دختر فراری برای قتل زن ثروتمند

اجیرکردن دختر فراری برای قتل زن ثروتمند مردی که برای تصاحب اموال چند صد میلیاردی زن ثروتمند دختری فراری را اجیر و سناریوی جنایت را با همدستی وی اجرا کرده بود ماجرا را شرح داد.  چندی قبل مردی با مراجعه به اداره پلیس تهران از ناپدید شدن ناگهانی خواهرش خبر داد و درخواست کمک کرد
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: مردی که برای تصاحب اموال چند صد میلیاردی زن ثروتمند دختری فراری را اجیر و سناریوی جنایت را با همدستی وی اجرا کرده بود ماجرا را شرح داد. 
چندی قبل مردی با مراجعه به اداره پلیس تهران از ناپدید شدن ناگهانی خواهرش خبر داد و درخواست کمک کرد. 
شاکی گفت: «خواهرم فریبا همراه پسرش شهراد در تهران زندگی می‌کند و چندین خانه، ملک و باغی بزرگ در شهریار دارد. چند روز قبل هرچه با او تماس گرفتم، پاسخ نداد. وقتی به خانه‌اش رفتم، متوجه شدم ناپدید شده‌است. پسرش هم که معتاد است، گفت مادرش چند روز قبل برای دیدن یکی از دوستانش از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. نگرانم بلایی سر خواهرم آمده‌باشد.»
پس از ثبت شکایت، تیمی از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای یافتن ردی از زن گمشده آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد فریبا روز حادثه خانه‌اش را به مقصد منزل یکی از دوستانش ترک کرده، اما پس از آن به شکل مشکوکی ناپدید شده‌است. 

 ردپای مشکوک پسر معتاد
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان دریافتند شهراد، پسر فریبا، به مواد مخدر اعتیاد دارد و بدهی‌های زیادی بالا آورده است. 
با توجه به این اطلاعات، شهراد به عنوان مظنون بازداشت شد، اما کارآگاهان در بررسی‌های خود هیچ مدرکی که دخالت او در ناپدید شدن مادرش را ثابت کند، به دست نیاوردند. با کنار رفتن فرضیه دخالت شهراد، تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد. کارآگاهان در بررسی ارتباطات مالی او متوجه شدند پسر فریبا بدهی سنگینی به مردی به نام شهاب دارد که باغش در همسایگی باغ زن گمشده در شهریار قرار گرفته‌است. 
بررسی‌ها نشان داد شهاب طی ماه‌های گذشته مبالغ زیادی برای تأمین هزینه مواد مخدر، تفریح و خوشگذرانی در اختیار شهراد گذاشته و در مقابل، سفته‌های سنگینی از او دریافت کرده‌است. 

 نقشه مباشر برای تصاحب اموال
با به دست آمدن این اطلاعات، ظن کارآگاهان به شهاب افزایش یافت. او که در کرج زندگی می‌کرد، مباشر فریبا بود و علاوه بر رسیدگی به امور شخصی او، کار‌های باغش را نیز انجام می‌داد. از سوی دیگر، بررسی‌های تکمیلی نشان داد فریبا روز حادثه با شهاب دیده شده‌است. این سرنخ‌ها کافی بود تا کارآگاهان شهاب را بازداشت کنند. او در بازجویی‌ها به قتل زن ثروتمند با همدستی دختر جوانی به نام شهره اعتراف کرد. 
شهاب در اعترافاتش گفت: «به طمع تصاحب اموال چند صد میلیاردی فریبا و با توجه به سفته‌هایی که از پسرش داشتم، نقشه قتل او را طراحی کردم و اجرای آن را به شهره سپردم. روز حادثه همراه او فریبا را سوار خودرو کردیم و در میانه راه، شهره او را از خودرو به بیرون پرت کرد. پس از مرگ فریبا، جسدش را به بیابان‌های اطراف بردیم و آتش زدیم.»
پس از این اعترافات، کارآگاهان شهره را نیز بازداشت کردند و او برای تحقیقات به اداره پلیس انتقال یافت. دختر جوان در بازجویی‌ها به قتل فریبا اعتراف کرد و گفت این جنایت را به دستور شهاب انجام داده‌است. تحقیقات از دو متهم برای روشن شدن تمام ابعاد این حادثه و بررسی انگیزه و نحوه اجرای نقشه قتل همچنان ادامه دارد. 

 فریبم داد
شهره، دختر ۲۰ ساله‌ای است که مدعی است شهاب او را فریب داده و با وعده پرداخت دستمزد قابل‌توجه، به همکاری در قتل فریبا ترغیب کرده است. او می‌گوید شهاب اطمینان داده بود کسی از ماجرا باخبر نخواهد شد و پس از تصاحب اموال زن ثروتمند، مبلغ خوبی به او پرداخت خواهد کرد. 

گفت‌و‌گو با متهم
فریبا را می‌شناختی؟
بله، اما شناخت زیادی از او نداشتم. از طریق شهاب با او آشنا شده‌بودم. فریبا باغی در همسایگی باغ شهاب داشت و شهاب مباشر او بود و تمام کار‌های باغش را انجام می‌داد. 

چطور با شهاب آشنا شدی؟
مدتی قبل پدر و مادرم می‌خواستند مرا به زور به عقد یکی از بستگانمان درآورند، در حالی که علاقه‌ای به آن مرد نداشتم. برای همین از خانه فرار کردم. مدتی در کوچه و خیابان سرگردان بودم تا اینکه تصمیم گرفتم در خانه‌های مردم کار کنم. در همین شرایط با شهاب آشنا شدم. او پیشنهاد کرد خدمتکار خانه‌اش شوم و من هم قبول کردم، اما بعد از مدتی احساس کردم اسیر او شده‌ام. 

چرا به خانه برنگشتی؟
پدرم تهدید کرده‌بود اگر مرا پیدا کند، می‌کشد. من هم از ترس جانم جرئت نمی‌کردم به خانه برگردم. 

چه شد که از یک دختر فراری به متهم قتل تبدیل شدی؟
شهاب فریبم داد. به من قول داد بعد از اینکه فریبا را به قتل برسانم، پول زیادی به من می‌دهد، آن‌قدر که بتوانم برای خانواده‌ام هم خانه بخرم و به مادر و خواهرم کمک کنم تا وضعیت مالی‌شان بهتر شود. 

با این پیشنهاد قبول کردی؟
بله، فریب وعده‌هایش را خوردم و قبول کردم. 

درباره روز حادثه توضیح بده. 
طبق نقشه شهاب، فریبا را به بهانه رساندن به باغش سوار خودرو کردیم. در میانه راه، شهاب سرعت خودرو را زیاد کرد و به من اشاره کرد و من هم در خودرو را باز کردم و با پا ضربه‌ای به فریبا زدم و او را به بیرون پرت کردم. وقتی بالای سرش رفتیم فوت کرده‌بود. بعد جسد را داخل صندوق عقب گذاشتیم و به بیابان‌های اطراف بردیم. شهاب هم جسد را به آتش کشید. 

می‌دانی مجازات قتلی که مرتکب شده‌ای قصاص است؟
بله، اما شهاب به من قول داده بود اگر دستگیر شویم، حتی یک سال هم در زندان نمی‌مانم. می‌گفت بعد از اینکه با استفاده از سفته‌هایی که از پسر فریبا دارد، اموال آن زن را تصاحب و دیه را پرداخت می‌کند و مرا آزاد خواهد کرد. می‌گفت پسر فریبا معتاد است و به پول نیاز دارد و به همین دلیل می‌تواند از طریق سفته‌ها به تمام اموال او دست پیدا کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، دختر ، معتاد
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