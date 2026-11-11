جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با هشدار نسبت به بارش‌های ناگهانی و پرحجم در بازه‌های زمانی کوتاه، این پدیده جوی را از عوامل تهدیدکننده ایمنی سفر‌های زمستانی دانست و گفت: با پیش‌بینی‌های هواشناسی، برگزاری جلسات هماهنگی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، طی روز‌های گذشته از بروز حوادث احتمالی در محور‌های کشور جلوگیری شده‌است.

جوان آنلاین: جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با هشدار نسبت به بارش‌های ناگهانی و پرحجم در بازه‌های زمانی کوتاه، این پدیده جوی را از عوامل تهدیدکننده ایمنی سفر‌های زمستانی دانست و گفت: با پیش‌بینی‌های هواشناسی، برگزاری جلسات هماهنگی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، طی روز‌های گذشته از بروز حوادث احتمالی در محور‌های کشور جلوگیری شده‌است.

سردار کرمی اسد در نشست هماهنگی اجرای طرح ویژه ترافیکی زمستانی، با اشاره به آمار تصادفات رانندگی در زمستان سال گذشته گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه، مهم‌ترین عامل وقوع حوادث بوده‌است؛ به‌طوری‌که سهم این عامل در تصادفات زمستانی به ۲۸ درصد رسید، در حالی که در سایر فصل‌ها حداکثر ۲۳ تا ۲۴ درصد بود.

وی افزایش سرعت در معابر و جاده‌ها را از دیگر عوامل تهدیدکننده ایمنی سفر‌های زمستانی دانست و افزود: پلیس راه برای مقابله با این تخلف، طرح کنترل سرعت بحرانی را در کشور اجرا کرده که نتایج قابل‌توجهی داشته‌است.

بارش‌های شدید و آماده‌باش زمستانی‌

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه بارش‌های ناگهانی سفر‌های زمستانی را تهدید می‌کند، گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اطلاع‌رسانی به‌موقع، در روز‌های گذشته از بروز حوادث احتمالی در محور‌های در معرض خطر جلوگیری شد.

سردار کرمی اسد با اعلام آغاز طرح زمستانی پلیس از ۱۵ آذرماه، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی محل اسکان اضطراری در جاده‌ها باید با تعیین مکان مشخص، تأمین امکانات گرمایشی و تجهیزات مورد نیاز همراه باشد تا در شرایط بحرانی، مسافران گرفتار در برف و کولاک امکان اسکان داشته باشند.

وی همچنین رفع نقص فنی خودروها، کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بار، آموزش رانندگان و اطمینان از سالم بودن تجهیزات زمستانی را از الزامات سفر‌های این فصل برشمرد.

توقف صدور بارنامه در محور‌های قرمز‌

این مقام انتظامی با تأکید بر لزوم هماهنگی پلیس راه و سازمان راهداری برای مدیریت تردد خودرو‌ها اظهار کرد: در صورت اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای یک محور و پیش‌بینی شرایط بحرانی، صدور بارنامه و مجوز حمل بار و مسافر در آن مسیر و بازه زمانی اعلام‌شده ممنوع خواهد شد.

وی همچنین خواستار تشکیل قرارگاه‌های ترافیکی در مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور و استان‌ها شد و بر ضرورت آمادگی شهرداری‌ها، تأمین سوخت ناوگان امدادی، تقویت پوشش تلفن همراه در جاده‌ها و استفاده از تابلو‌های پیام متغیر برای اطلاع‌رسانی به رانندگان تأکید کرد.

شناسایی ۱۳ هزار و ۹۰۰ خودروی متخلف در یک ماه‌

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با تشریح جزئیات طرح کنترل سرعت بحرانی گفت: هر راننده‌ای که بیش از ۲۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از سرعت مجاز رانندگی کند، مرتکب تخلف سرعت بحرانی شده است و پلیس با او برخورد می‌کند.

وی افزود: در این طرح، اطلاعات خودرو‌های متخلف، تصویر پلاک و موقعیت آنها به‌صورت هوشمند در اختیار تیم‌های گشتی قرار می‌گیرد تا مأموران مستقر در شعاع ۳۰ کیلومتری بتوانند خودرو را شناسایی و متوقف کنند.

کرمی اسد با بیان اینکه این طرح اکنون در ۱۶‌استان کشور اجرا می‌شود، گفت: طی یک ماه بیش از ۱۳‌هزار‌و‌۹۰۰ خودرو به دلیل تخلف سرعت بحرانی شناسایی و کنترل شده‌اند. در جریان این عملیات، علاوه بر تخلفات سرعت، مواردی مانند پلاک‌های مخدوش و خودرو‌های سرقتی نیز شناسایی شده‌است.

وی با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز یک راننده می‌تواند تعادل ترافیک را برهم بزند و جان دیگر کاربران جاده‌ای را به خطر بیندازد، اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح تا پایان ماه در تمام استان‌ها عملیاتی شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در پایان با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تصادفات در محور‌های تحت پوشش طرح کنترل سرعت بحرانی ۲۹‌درصد کاهش یافته‌است.