۲۲ اتوبوس فرسوده شهر قیامدشت ری و هزاران دانشجو

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با انتقاد از وضعیت نامناسب ناوگان حمل‌ونقل عمومی قیامدشت گفت: حدود ۲۲ دستگاه اتوبوس عمدتاً فرسوده و برخی با عمر بیش از ۲۰ سال در این شهر فعالیت می‌کنند که پاسخگوی نیاز شهروندان و حدود ۱۳ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق نیستند.

جوان آنلاین: حسین سبحانی روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: شهر قیامدشت شهرستان ری با وجود جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفری و استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، از ناوگان اتوبوسرانی سازمان‌یافته و تحت مدیریت شهرداری برخوردار نیست و خدمات حمل‌ونقل عمومی آن از طریق بخش خصوصی ارائه می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به فرسودگی اتوبوس‌های فعال در این شهر افزود: در حال حاضر حدود ۲۲ دستگاه اتوبوس در قیامدشت فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها فرسوده و مستهلک هستند و به دلیل خرابی‌های مکرر، نمی‌توانند خدمات مطلوب و مستمری به شهروندان ارائه دهند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با بیان اینکه برخی از این اتوبوس‌ها بیش از ۲۰ سال عمر دارند، گفت: ادامه فعالیت چنین ناوگانی در شرایطی که شهروندان به‌ویژه در فصل سرما به خدمات حمل‌ونقل ایمن و مناسب نیاز دارند، مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده و موجب نارضایتی آنها شده است.

سبحانی با اشاره به ضرورت ساماندهی رفت‌وآمد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق بیان کرد: این دانشگاه حدود ۱۳ هزار دانشجو دارد که بخش زیادی از آنها از تهران و شهر‌های اطراف برای حضور در کلاس‌های درس به قیامدشت رفت‌وآمد می‌کنند؛ بنابراین تأمین ناوگان مناسب برای این مسیر صرفاً یک مطالبه محلی نیست، بلکه ضرورتی برای تسهیل دسترسی دانشجویان به خدمات آموزشی است.

وی ادامه داد: فاصله مسیر پایانه خاوران تا قیامدشت حدود ۲۰ کیلومتر است و وضعیت فعلی اتوبوس‌ها، به‌ویژه از نظر کیفیت خدمات، زمان‌بندی حرکت و امکانات مورد نیاز مسافران، رضایت شهروندان و دانشجویان را تأمین نمی‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با تأکید بر اینکه اتوبوس‌های فعال در قیامدشت مالکیت خصوصی دارند، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که مالکان این اتوبوس‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین خرید و نوسازی ناوگان، توان مالی کافی برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده با اتوبوس‌های جدید را ندارند و از طرفی حمایت و تسهیلات لازم نیز برای تحقق این موضوع فراهم نشده است.

سبحانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود خدمات اتوبوسرانی قیامدشت گفت: به همراه شهردار این شهر موضوع را با پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مطرح کردیم و در این زمینه مکاتباتی نیز انجام شده است.

وی افزود: در پی این پیگیری‌ها، مقرر شده است موضوع با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مطرح و برای افزایش همکاری و اختصاص خدمات حمل‌ونقلی به قیامدشت بررسی‌های لازم انجام شود.

سبحانی همچنین خواستار توجه به توسعه خدمات هوشمند در ناوگان حمل‌ونقل این شهر شد و گفت: استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیکی، کارت‌خوان، موقعیت‌یاب و GPS و اطلاع‌رسانی دقیق زمان رسیدن اتوبوس‌ها از جمله نیاز‌هایی است که باید در کنار نوسازی ناوگان مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نمی‌توان از شهروندان انتظار داشت با اتوبوس‌های فرسوده، خرابی‌های مکرر و خدمات نامناسب کنار بیایند؛ قیامدشت به دلیل موقعیت جمعیتی و وجود یک مرکز دانشگاهی بزرگ، نیازمند نگاه جدی‌تر مسئولان به حمل‌ونقل عمومی است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مجموعه مدیریت شهری تهران، مسئولان استان و دستگاه‌های متولی با حمایت از نوسازی ناوگان و تقویت خدمات اتوبوسرانی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند تا شهروندان و هزاران دانشجوی دانشگاه تهران شرق مجبور نباشند هزینه کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل را با اتلاف وقت و دریافت خدمات نامناسب بپردازند.

شهرستان ری در جنوب پایتخت واقع شده است.