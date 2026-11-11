تداوم کمبود منابع آبی در فلات مرکزی ایران علیرغم افزایش میانگین کشوری بارش

سازمان هواشناسی اعلام کرد: افزایش میانگین بارش کشور به معنای ارتقای یکسان وضعیت منابع آب در تمام مناطق نیست و کمبود‌های انباشته منابع آبی در سال‌های اخیر بخصوص در فلات مرکزی همچنان قابل توجه و شدید است.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت حوضه‌های آبریز کشور در پی بارش‌های اخیر اعلام کرد: در میان حوضه‌های درجه یک، حوضه دریاچه ارومیه با ۸۲.۴ میلی‌متر بارش در برابر ۶۶.۵ میلی‌متر میانگین بلندمدت، وضعیت مطلوب‌تری داشته است.

حوضه دریای خزر نیز با ۵۱.۵ میلی‌متر در مقایسه با نرمال ۴۱.۱ میلی‌متر و حوضه خلیج فارس و دریای عمان با ۴۳.۷ میلی‌متر در برابر ۲۱.۷ میلی‌متر، بارشی فراتر از میانگین بلندمدت دریافت کرده‌اند. در مقابل، حوضه قره‌قوم با ۷.۷ میلی‌متر در برابر ۱۳.۸ میلی‌متر و حوضه مرزی شرق با ۲.۸ میلی‌متر در برابر ۴ میلی‌متر، همچنان با کم‌بارشی نسبت به نرمال روبه‌رو هستند.

در حوضه‌های درجه دو نیز اختلاف‌ها چشمگیر است. از جمله بارش تجمعی حوضه کارون بزرگ به ۱۰۲.۱ میلی‌متر، حوضه مرزی غرب به ۸۵.۸ میلی‌متر و حوضه کرخه به ۶۱.۶ میلی‌متر رسیده است.

با وجود افزایش میانگین بارش کشور، تفاوت محسوس میان حوضه‌ها نشان می‌دهد که بهبود آمار ملی به معنای بهبود یکسان وضعیت منابع آب در تمام مناطق نیست و کمبود‌های انباشته منابع آبی در سال‌های اخیر بخصوص در فلات مرکزی همچنان قابل توجه و شدید است.

همچنین بررسی مجموع داده‌های سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی به ۲۷.۳ میلی‌متر رسیده است، درحالی‌که میانگین بلندمدت این دوره ۱۷.۹ میلی‌متر بوده و بارش کشور ۵۳ درصد بیشتر از نرمال ثبت شده است. میانگین بارش کشور در مقایسه با ۲.۱ میلی‌متر بارش در مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی دارد.