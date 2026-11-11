در شرایطی که نتایج ضعیف شمس‌آذر قزوین و شکست مقابل رقبای مستقیم در مسیر سقوط، اعتراض هواداران به عملکرد کادر فنی را افزایش داده، حالا زمزمه‌هایی از تغییر در مدیریت باشگاه به گوش می‌رسد.

جوان آنلاین: در حالی که تیم‌های پایین جدول از جمله مس شهربابک، نفت آبادان، ذوب‌آهن و نساجی برای تغییر شرایط خود دست به جابجایی روی نیمکت زده‌اند، شمس‌آذر همچنان به همکاری با وحید رضایی ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های هواداران شمس‌آذر در ماه‌های اخیر، ناتوانی تیم در کسب پیروزی، به خصوص در مسابقات خانگی بوده است. با دو شکست مقابل استقلال خوزستان و نفت آبادان، به عنوان رقبای مستقیم در پایین جدول، شمس‌آذر امتیازاتی را از دست داد که می‌توانست در رقابت برای بقا تعیین‌کننده باشد.

پس از این نتایج، انتظار می‌رفت تعطیلات فیفادی فرصتی برای ارزیابی عملکرد کادر فنی و تصمیم‌گیری درباره آینده نیمکت شمس‌آذر باشد. به ویژه آنکه ادامه روند فعلی، نگرانی‌ها درباره احتمال سقوط این تیم را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره جلسات اخیر باشگاه، موضوع تغییرات فنی و مذاکره برای جدایی کادر مربیگری نیز در دستور بررسی قرار داشته، اما اکنون زمزمه‌هایی از شکل‌گیری اختلاف در سطوح مدیریتی به گوش می‌رسد.

قرارداد سه‌ساله و ۶۰ میلیاردی در میانه بحران؟

یکی از شایعات بحث برانگیز، ادعای تلاش یکی از اعضای هیئت‌مدیره برای فراهم کردن زمینه عقد قراردادی سه ساله با وحید رضایی است که گفته می‌شود ارزش آن بیش از ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.

البته این ادعا هنوز از سوی باشگاه تأیید نشده است، اما به فرض صحت، پرسش مهمی را مطرح می‌کند؛ چرا در شرایطی که عملکرد تیم با انتقاد جدی رو‌به‌رو شده، بحث تعهد بلندمدت به کادر فنی مطرح شده است؟

علایی‌مقدم در آستانه کناره‌گیری؟

در میان این اختلافات، نام عباس علایی‌مقدم، مدیرعامل شمس‌آذر، نیز به میان آمده است. علایی‌مقدم که در دو فصل اخیر با محدودیت‌های مالی و مشکلات اقتصادی باشگاه مواجه بوده، اکنون بنا بر اطلاعات غیر رسمی، در حال بررسی کناره‌گیری از سمت خود است.

از سوی دیگر، ادعا‌هایی درباره تمایل قبلی یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تصدی مدیرعاملی باشگاه مطرح شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست این اختلافات به تغییر مدیریت منجر خواهد شد یا مدیران شمس‌آذر برای ادامه همکاری به توافق می‌رسند.

پرسش اصلی از مالک شمس‌آذر

در چنین شرایطی، نگاه‌ها بیش از گذشته به نجفیان، مالک باشگاه شمس‌آذر، دوخته شده است. شمس‌آذر طی سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های اقتصادی توانسته جایگاه خود را در لیگ برتر حفظ کند، اما نتایج این فصل و شکست مقابل رقبای مستقیم، نگرانی درباره آینده این تیم را افزایش داده است.

اکنون مالک باشگاه با پرسش مهمی رو‌به‌رو است. آیا ادامه همکاری با کادر فنی فعلی، بر اساس ارزیابی مشخصی از عملکرد تیم به همراه برنامه‌ای قابل دفاع برای بقا صورت می‌گیرد یا اختلاف‌های داخلی بر تصمیمات فنی تأثیر خواهد گذاشت؟