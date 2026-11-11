\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f2.\u06f6 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f2.\u06f9 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0647\u0645\u062a \u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f.