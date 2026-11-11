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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

۱۸ مناسبت تازه به تقویم اضافه شد

3 تقویم سال آینده با ۱۸ مناسبت تازه منتشر شده که سهم اسفندماه از این مناسبت‌ها، با محوریت جنگ تحمیلی سوم و اتفاقات پس از آن، بیش از سایر ماه‌هاست.

جوان آنلاین: تقویم سال ۱۴۰۶ با ثبت مجموعه‌ای از مناسبت‌های جدید در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی منتشر شد. از نکات قابل توجه تقویم سال آینده اضافه شدن یادبود‌های مرتبط با تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و اختصاص چندین مناسبت به رویداد‌ها و چهره‌های مرتبط با این جنگ در اسفندماه است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۱۸ مناسبت تازه اعلام‌شده، شش عنوان به این ماه اختصاص دارد.

بر این اساس، نهم اسفند به مناسبت «شهادت امام مجاهد حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای به همراه خانواده، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور، شهدای مدارس میناب و سالن ورزشی لامرد در تجاوز آمریکایی _ صهیونی (۱۴۰۴ه. ش)»، «روز حماسه دفاع از ایران» نام‌گذاری شده است.

دهم اسفند نیز به عنوان «روز بعثت مردم ایران» در تقویم ثبت شده و یازدهم اسفند به «روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم» اختصاص یافته است. همچنین سیزدهم اسفند «روز شهدای ناوشکن دنا» نام گرفته است؛ عنوانی که یادآور شهدای این ناو جنگی در جریان جنگ تحمیلی سوم است.

در ادامه این مناسبت‌ها، هفدهم اسفند نیز به مناسبت «انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حسینی به رهبری انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری» در تقویم سال ۱۴۰۶ درج شده است.

قرار گرفتن این مناسبت‌ها در فاصله زمانی نهم تا هفدهم اسفند، نشان‌دهنده اختصاص بخش قابل توجهی از نام‌گذاری‌های تازه تقویم به ثبت رویداد‌های مرتبط با جنگ تحمیلی سوم و اتفاقات پس از آن است.

در کنار مناسبت‌های اسفندماه، تقویم سال ۱۴۰۶ در ماه‌های دیگر نیز شاهد ثبت عناوین تازه‌ای است.

ششم فروردین به عنوان «روز لباس اقوام ایران»، بیست و یکم اردیبهشت «روز بزرگداشت مختومقلی فراغی»، بیست و هفتم اردیبهشت «روز اقتدار نیروی دریایی ایران» و بیست و نهم اردیبهشت «روز عشایر» نام‌گذاری شده‌اند.

همچنین بیستم مهر به عنوان «روز مدیریت بحران و بلایای طبیعی»، هجدهم آبان به عنوان «روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری» و بیست و هفتم آبان به عنوان «روز چوگان» در تقویم آمده‌اند.

نهم آذر نیز به دو مناسبت «روز نهج‌البلاغه _ روز ترویج زکات» اختصاص دارد. همچنین هجدهم آذر به عنوان «روز پسر» نام‌گذاری شده است. در ادامه، هشتم بهمن «روز قرآن»، نهم بهمن «روز اطلاعات و عملیات دفاع مقدس» و شانزدهم بهمن «روز نهضت نرم‌افزاری، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی» نام‌گذاری شده‌اند. سی‌ام بهمن نیز به عنوان «روز گفت‌وگوی بین ادیان» در تقویم سال ۱۴۰۶ ثبت شده است.

همچنین در جدول ضمیمه تقویم ۱۴۰۶ نیز چهار مناسبت تازه اضافه شده است. به این ترتیب بیست و دوم اردیبهشت ماه با عنوان «روز کردستان»، بیست و چهارم مهرماه با عنوان «روز تغذیه سالم»، پانزدهم آذرماه با عنوان «روز آذربایجان غربی» و سی‌ام بهمن ماه با عنوان «روز نهاوند» نام گرفته‌اند.

برچسب ها: تقویم رسمی کشور ، جنگ تحمیلی ، حمله آمریکا و اسرائیل
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