کد خبر: 1390011
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی

محدودیت انتقال نهاده‌های دامی ناشی از عوامل زیرساختی و اجرایی است

3 شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: محدودیت انتقال نهاده‌های دامی ناشی از عوامل زیرساختی و اجرایی همچون تامین سوخت، کاهش صرفه اقتصادی تردد ناوگان و محدودیت ظرفیت تخلیه و بارگیری است.

جوان آنلاین: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره تاخیر در پرداخت کرایه حمل نهاده‌های دامی، با تاکید بر تسویه به‌موقع تمامی کرایه‌های حمل و نبود بدهی معوق به شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد اعلام کرد: پرداخت به موقع مطالبات فعالان حوزه حمل و نقل نه اقدامی مقطعی بلکه از اصول بنیادین و سیاست‌های راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در صیانت از استمرار زنجیره تامین کالا‌های اساسی است.

این شرکت با اشاره به نقش ناوگان حمل‌ونقل در پایداری جریان تامین و توزیع نهاده‌های دامی، همواره ایفای دقیق و بهنگام تعهدات مالی در قبال پیمانکاران حمل را در اولویت قرار داده و طی یک سال گذشته نیز با پایبندی کامل به این رویکرد تمامی کرایه‌های حمل را در مواعد مقرر تسویه کرده است، به گونه‌ای که هیچ‌گونه بدهی معوقی به شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وجود نداشته و اعتراضی نیز از سوی پیمانکاران یا رانندگان بابت عدم پرداخت کرایه مطرح نشده است.

محدودیت‌های موجود در انتقال نهاده‌ها، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل خارج از حوزه تعهدات مالی این شرکت دارد همچون کاهش سهمیه و محدودیت‌های تامین سوخت، طولانی‌شدن فرآیند سوخت‌گیری، کاهش بار‌های صادراتی و تضعیف صرفه اقتصادی تردد ناوگان در این مسیرها، در کنار محدودیت ظرفیت انبارش و تجهیزات تخلیه و بارگیری بندری، از جمله موانعی است که بر روند جذب ناوگان و آهنگ انتقال محموله‌ها تأثیر گذاشته است.

با وجود این، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اهتمام ویژه به مسئولیت خود در تامین پایدار نهاده‌های دامی، از طریق تعامل مستمر با دستگاه‌های مسئول و پیگیری در سطوح مختلف اجرایی، رفع موانع و تسریع در انتقال محموله‌ها به مقاصد مصرف و ذخیره سازی را با جدیت دنبال می‌کند.

برچسب ها: نهاده‌های دامی ، تامین کالاهای اساسی ، تردد ناوگان
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