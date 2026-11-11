کد خبر: 1390010
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
آلمان هنوز امیدوار است

رؤیای آتزوری برای صعود

s مدعیان فوتبال اروپا برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها باید از دو بازی باقی‌مانده خود در مرحله گروهی نهایت استفاده را ببرند

جوان آنلاین: مدعیان فوتبال اروپا برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها باید از دو بازی باقی‌مانده خود در مرحله گروهی نهایت استفاده را ببرند. 
دیدار‌های باقی‌مانده مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا امشب آغاز می‌شود و ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و انگلیس تیم‌هایی هستند که هنوز صعودشان قطعی نشده است. با توجه به نتایج ضعیف ایتالیا، آتزوری بیش از همه احساس خطر می‌کند. از بین تیم‌های حاضر در سطح A لیگ ملت‌ها، فقط صعود اسپانیا و پرتغال قطعی شده است. 
حضور سه تیم مدعی فرانسه، ایتالیا و بلژیک وضعیت گروه اول را پیچیده کرده و فعلاً خروس‌ها شانس اول صعود هستند. جدال بسیار حساس ایتالیا – فرانسه در سن‌سیرو در حالی برگزار می‌شود که فرانسه با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و عبور از سد شاگردان مانچینی حکم صعود تیم زین‌الدین زیدان را امضا می‌کند. ایتالیا هفت امتیازی و بلژیک شش امتیازی هم هنوز به صعود امیدوارند و به سهمیه دوم گروه نیز چشم امید دارند. 
باخت ۲ بر صفر مقابل بلژیک در گام نخست کار آتزوری را پیچیده کرد. تیم روبرتو مانچینی در جدال رفت با فرانسه نیز از شکست گریخت و به تساوی رضایت داد. در صورتی که ایتالیا بتواند مقابل فرانسه خودی نشان دهد، در بازی آخر خود در بروکسل فشار کمتری را تحمل خواهد کرد. در فهرست ایتالیا برای دو بازی پیش‌رو، رتگی و مویزه کین به دلیل مصدومیت غایب هستند. مانچو با دعوت از دو چهره جوان، سیسه ۲۰ ساله و سیمونه لونتانی پدیده این فصل سری آ، فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را به نسل جوان داد. هرچند شاکله اصلی ایتالیا را همچنان باتجربه‌هایی، چون باستونی و دوناروما تشکیل می‌دهند. با شرایطی که خروس‌ها دارند، به چالش کشیدن ایتالیا برایشان سخت نیست. تیم زیدان تنها مقابل آتزوری امتیاز از دست داده و با کسب سه برد شانس بالایی برای صعود دارد. در فیفادی نوامبر مصدومان زیاد دست سرمربی فرانسه را برای استفاده از بهترین نفرات بسته است. عثمان دمبله، سالیبا، ژول کنده، لاکروا و کونه غایبان خروس‌ها هستند. رهایی امباپه از بند مصدومیت از جمله اتفاقات مثبت در اردوگاه فرانسه است. 
راحت‌ترین بازی گروه جدال ترکیه با بلژیک است. پس از چهار باخت متوالی و اخراج مونتلا، سرگن یالچین هدایت تیم ملی ترکیه را به دست گرفته و باید دید قعرنشین بدون امتیاز گروه اول چه برنامه‌ای برای رویارویی با شیاطین‌سرخ اروپا دارد. شاگردان فن‌بومل در تیم ملی بلژیک پس از باخت سنگین ۴ بر یک برابر فرانسه، برای زنده نگه داشتن فرصت صعود می‌بایست دست‌پر از استانبول خارج شوند. 
در گروه دوم، هلند و یونان هر دو هشت امتیازی هستند و لاله‌های نارنجی امشب میزبان شگفتی‌ساز گروه خود هستند. تیم ژاوی در بازی رفت برابر یونان در آخرین لحظات بازی را به تساوی کشید. عملکرد یونانی‌ها همه را شگفت‌زده کرده و لغزش هلند صدرنشینی را تقدیم این تیم می‌کند. غیبت فان‌دایک مدافع باتجربه و برایان بروبی مهاجم هلند، از چالش‌های ژاوی در دو بازی آخر مرحله گروهی است. در غیاب فان‌دایک بازوبند کاپیتانی به دی‌یونگ می‌رسد. 
ژرمن‌ها که با پنج امتیاز سوم گروه هستند، برای نجات از بحران فرداشب محکوم به شکست صربستان هستند. با اینکه صرب‌ها هر چهار بازی قبلی خود را واگذار کرده‌اند، اما بازی در بلگراد حتی برای تیم یورگن کلوپ هم آسان نیست. توقف بدون گل آلمان در زمین یونان، فشار‌ها علیه کلوپ را افزایش داد و صعود این تیم به مرحله بعد را به خطر انداخت. 
با توجه به صعود زودهنگام ماتادور‌ها و با توجه به سه امتیازی ماندن کرواسی، صعود سه‌شیر‌های ۹ امتیازی را می‌توان قطعی دانست. تیم ملی انگلیس امشب در ومبلی پذیرای کروات‌هایی است که در جدال رفت هفت بار دروازه‌شان مقابل تیم توماس توخل باز شده است. دیدار چک – اسپانیا نیز با حداقل حساسیت برگزار می‌شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، اروپا ، لیگ
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