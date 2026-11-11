جدال بورس با کانال ۸.۵ میلیون واحد!

امروز بورس تهران در حالی با رشد ۶۹ هزار و ۴۶۲ واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد که در دقایق ابتدایی وارد کانال ۸.۵ میلیون واحد شد، اما به تدریج با افزایش عرضه نماگر اصلی بازار به کانال ۸.۴ میلیون واحد بازگشت.

جوان آنلاین: معاملات امروز بورس تهران با موج قابل‌توجهی از تقاضا آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که در مرحله پیش‌گشایش، ارزش سفارش‌های خرید به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید و در ابتدای معاملات نیز حدود ۹۰ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند.

این فضای مثبت در دقایق ابتدایی به رشد بیش از ۱۸۰ هزار واحدی شاخص کل و ورود موقت آن به کانال ۸.۵ میلیون واحد منجر شد؛ با این حال برخورد شاخص با محدوده هشت میلیون و ۵۴۰ هزار واحد با افزایش عرضه‌ها همراه شد و نماگر اصلی بازار بار دیگر به کانال ۸.۴ میلیون واحد بازگشت.

در پایان معاملات، شاخص کل با افزایش ۶۹ هزار و ۴۶۲ واحدی، معادل ۰.۸۳ درصد رشد، در ارتفاع هشت میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۰۴ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۲۸۶ واحدی و افزایش ۰.۷۸ درصدی به سطح دو میلیون و ۳۵۶ هزار و ۴۳۳ واحد رسید.

این هم‌جهتی شاخص کل و هم‌وزن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه نشان می‌دهد رشد امروز صرفاً به چند شرکت بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در مسیر صعودی قرار داشته‌اند.

عقب‌نشینی از سقف روزانه نشانه‌ای از افزایش عرضه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات امروز، فاصله معنادار میان رشد اولیه شاخص و میزان افزایش آن در پایان بازار بود. شاخص کل که در ساعات ابتدایی بیش از ۱۸۰ هزار واحد رشد کرده و حتی از مرز ۸.۵ میلیون واحد عبور کرده بود، در ادامه با افزایش فشار فروش بخشی از رشد خود را از دست داد.

این اتفاق را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. نخست اینکه ورود تقاضای قابل‌توجه در ابتدای معاملات نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان به رشد بازار امیدوارند. دوم اینکه افزایش عرضه در محدوده‌های بالاتر بیانگر آن است که گروهی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در قیمت‌های فعلی بخشی از سود خود را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر، بازار امروز با وجود برتری نسبی خریداران، هنوز برای تثبیت در سطوح بالاتر با چالش عرضه مواجه است. کاهش سهم نماد‌های مثبت از حدود ۹۰ درصد در ابتدای معاملات به ۶۵ درصد در پایان بازار نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

ورود نقدینگی نقطه قوت معاملات امروز

در کنار رشد شاخص‌ها، جریان نقدینگی نیز یکی از متغیر‌های مهم معاملات امروز بود. بر اساس آمار منتشرشده، حدود ۶۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود افزایش فشار فروش، تراز کلی ورود و خروج سرمایه در بازار سهام مثبت باقی مانده است.

از سوی دیگر، ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود ۵۸ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان رسید. این حجم از دادوستد‌ها در کنار ورود نقدینگی، از تحرک بالای معامله‌گران و افزایش گردش سرمایه در بازار حکایت دارد.

با این حال، یک نکته در آمار معاملات قابل تأمل است: سرانه خرید حقیقی‌ها حدود ۱۱۲ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ۱۴۱ میلیون تومان گزارش شده است. همچنین قدرت خرید حقیقی منفی ۱.۲۶ بوده که نشان می‌دهد میانگین سفارش‌های فروش از خرید بزرگ‌تر بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد مثبت بودن تراز ورود پول لزوماً به معنای برتری قدرت خرید در تمام بخش‌های بازار نیست و بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در حال عرضه سهام هستند.

رکوردشکنی صندوق‌های اهرمی در روز صعود بورس

یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه معاملات امروز، ثبت رکورد تاریخی ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی بود. ارزش دادوستد این صندوق‌ها به حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از رکورد قبلی بالاتر بوده و نشان‌دهنده افزایش توجه معامله‌گران به ابزار‌های پرریسک‌تر بازار سرمایه است.

البته افزایش معاملات صندوق‌های اهرمی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه ورود سرمایه بلندمدت به بورس دانست؛ چراکه این ابزار‌ها به دلیل ماهیت اهرمی، امکان کسب بازدهی بیشتر در روند‌های صعودی و تحمل ریسک بالاتر در دوره‌های نزولی را دارند.

بنابراین، رکوردشکنی معاملات این صندوق‌ها بیش از آنکه به‌تنهایی از تثبیت روند صعودی حکایت کند، نشان‌دهنده افزایش تحرک و تمایل بخشی از معامله‌گران به استفاده از نوسانات بازار است.

آیا بورس آماده عبور از مقاومت ۸.۵ میلیون واحدی است؟

مجموع تحولات امروز نشان می‌دهد بورس تهران در شرایطی قرار گرفته که از یک سو نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا و تحرک نقدینگی در آن دیده می‌شود و از سوی دیگر، فشار فروش در محدوده‌های بالاتر همچنان مانع از تثبیت شاخص در سطوح جدید است.

ورود بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی، رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن و مثبت ماندن حدود ۶۵ درصد نمادها، از جمله نشانه‌های امیدوارکننده معاملات امروز است. در مقابل، عقب‌نشینی شاخص از سقف روزانه، منفی بودن قدرت خرید حقیقی و افزایش عرضه‌ها نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک روند صعودی باثبات اطمینان داشت.

در واقع محدوده ۸.۵ میلیون واحدی اکنون به یکی از سطوح مهم برای ارزیابی توان بازار تبدیل شده است. اگر تقاضا بتواند در معاملات روز‌های آینده در برابر عرضه‌ها مقاومت کند و شاخص بار دیگر به این محدوده نزدیک شود، احتمال تثبیت در سطوح بالاتر تقویت خواهد شد. در غیر این صورت، ادامه نوسان و اصلاح شاخص در پی شناسایی سود معامله‌گران دور از انتظار نخواهد بود.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد بورس دوباره خریدار پیدا کرده است، اما برای تبدیل این تقاضا به یک روند صعودی پایدار، هنوز باید از آزمون عرضه‌ها عبور کند.