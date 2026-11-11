کد خبر: 1390005
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
سایه سنگین قدیمی‌ها بر سر جوانگرایی

آب پاکی قلعه‌نویی روی دست نسل جوان

س تصور می‌شد تعویق یک‌ساله جام‌ملت‌ها فرصت خوبی باشد برای جوانگرایی و گام برداشتن به سوی تغییر نسل. ظاهراً، اما نباید هیچ امیدی به رخ دادن این اتفاق داشت
دنیا حیدری

جوان آنلاین: تصور می‌شد تعویق یک‌ساله جام‌ملت‌ها فرصت خوبی باشد برای جوانگرایی و گام برداشتن به سوی تغییر نسل. ظاهراً، اما نباید هیچ امیدی به رخ دادن این اتفاق داشت، نه صرفاً بابت بیانیه شبانه فدراسیون در پی انتشار لیست متفاوت تیم ملی، بلکه به دلیل جدیدترین اظهارات سرمربی تیم ملی در آبادان. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد نگاه قلعه‌نویی به جوانگرایی تفاوت چندانی با گذشته ندارد. با این حساب بعید است که پای بازیکنان باتجربه به این زودی‌ها از تیم ملی بریده شود و پا به سن گذاشته‌ها جای خود را به نسل جدید بدهند. حداقل نه تا وقتی که تغییر در تفکرات و دیدگاه آقایان ایجاد نشده است، چراکه وقتی سن و سال ملاک نباشد، نمی‌توان انتظاری برای اجرای پروژه تغییر نسل داشت!
امیر قلعه‌نویی صراحتاً می‌گوید بازیکنانی که در گذشته برای تیم ملی زحمت کشیده‌اند همچنان در تفکرات ما حضور دارند و اگر از شرایط فنی و آمادگی لازم برخوردار باشند، سن برای ما ملاک اصلی نیست. او همچنین تأکید می‌کند که در این فیفادی و همچنین پنجره‌های پیش‌رو می‌خواهیم فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان قرار دهیم تا با نزدیک شدن به جام ملت‌های آسیا بتوانیم ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه داشته باشیم و با شرایط بهتری در این رقابت‌ها حاضر شویم. این یعنی، جوان‌تر‌ها باید تلاش کنند برای اثبات خود، درحالی‌که باتجربه‌ها و پا به سن گذاشته‌ها همین حالا هم از حمایت کادر فنی مطمئن هستند.
بدترین قسمت ماجرا تأثیر روانی تفکرات و صحبت‌های سرمربی روی انگیزه و روحیه بازیکنان جوانی است که آمده‌اند برای اثبات خود، اما چطور می‌توانند امیدوار باشند وقتی نام‌های قبلی جای خود را در افکار سرمربی باز کرده‌اند؟
بی‌شک تا زمانی که رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی تغییر در تفکرات و گفتار خود ایجاد نکنند، انگیزه‌ای نمی‌ماند برای نسل جوان جهت راه یافتن به ترکیب تیم ملی. 
هیچ‌کس انتظار ندارد تیم ملی یک‌مرتبه خالی شود از تمام نفرات باتجربه به دلیل بالا رفتن سن و سال‌شان، اما تکرار این اطمینان به قدیمی‌تر‌ها که جایگاهشان تحت هر شرایطی محفوظ است، پیام خوشایند و چندان امیدوارکننده‌ای ندارد برای جوان‌هایی که تلاش می‌کنند برای خودنمایی و نمایش توانایی‌هایشان. بازیکنان جوان باید فرصت پیدا کنند جهت بازی و نمایش آنچه در چنته دارند. اما چطور می‌توانند در ساختار تاکتیکی تیم ملی جا بیفتند وقتی که مدام از این طرف و آن طرف می‌شنوند، بازیکنان قدیمی که برای این تیم زحمت کشیده‌اند هنوز در تفکرات سرمربی جای دارند. 
بی‌تردید نمی‌توان منکر تلاش بازیکنان باتجربه و زحمات آنها در طول این سال‌ها شد، اما اگر قرار بود هرکس برای این تیم زحمت کشیده برای همیشه در ترکیب ماندگار باشد که هنوز باید شاهد بازی کردن امثال علی پروین، کلانی، عابدزاده و مهدوی‌کیا بودیم!
بیانیه اخیر فدراسیون و اظهارات سرمربی تیم ملی صرفاً پیامی ناامیدکننده و ابهام‌برانگیز برای اصحاب رسانه و دوستداران فوتبال نیست. این نوع نگاه، بیش از هر کسی می‌تواند نسل جوانی را که سرانجام فرصت راه یافتن به اردوی تیم ملی نصیب‌شان شده تحت تأثیر قرار دهد. 
جوانگرایی صرفاً با اضافه شدن چند نام کم‌سن‌وسال به فهرست تیم ملی و اردو اتفاق نمی‌افتد. این بازیکنان باید فرصت داشته باشند برای حضور مکرر در تمرینات تیم ملی و بازی‌های دوستانه تا هم در ترکیب تیم و تفکرات تاکتیکی سرمربی جا بیفتند و هم بتوانند توانایی‌های واقعی خود را با رسیدن به هماهنگی لازم با سایر نفرات نشان دهند. یک‌سال تعویق جام ملت‌های آسیا دقیقاً همان فرصت طلایی است که فوتبال ایران نیاز داشت برای جوانگرایی و تغییر نسل، اما به شرط آنکه قلعه‌نویی قدر آن را بداند و با یک قدم برداشتن به سمت جلو، سه قدم به عقب بازنگردد و این فرصت را حیف و میل نکند. 
این زمان، فرصت خوبی است برای برنامه‌ریزی و رسیدن به بهترین و ایده‌آل‌ترین ترکیب با رصد درست و اصولی جوان‌تر‌های لیگ. با برگزاری اردو‌های هدفمند و بازی‌های تدارکاتی تأثیرگذار جهت کاهش تدریجی میانگین سنی ترکیب تیم ملی، اما آیا با این رویه‌ای که سرمربی تیم ملی در پیش گرفته، می‌توان هیچ امیدی داشت به تغییر نسل و راه یافتن بازیکنان جوان به ترکیب تیم، حتی به تدریج؟

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جام ملت ها ، ورزش ، فوتبال
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