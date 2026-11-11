دبیر: نه فوتبال، نه کمیته، فقط کشتی

جوان آنلاین: مراسم رونمایی از سه جلد کتاب و مجموعه رمان تهیه‌شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی بهترین فرصت بود تا علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون مقابل رسانه‌ها برنامه‌های آینده فدراسیون کشتی را تشریح کند.

کشتی ایران با هدایت درست فدراسیون و تلاش شبانه‌روزی مربیان و نخبگان این رشته در مسیر درستی حرکت می‌کند. کسب عناوین مهم جهانی، المپیکی، قاره‌ای و اهمیت دادن به نوجوانان و جوانان ورزش اول مؤید این مسئله است. نکته جالب ماجرا توجه ویژه فدراسیون کشتی به امور فرهنگی است. موضوعی که تا اینجای کار با چاپ ۵۷ عنوان کتاب پیش رفته است.

رئیس فدراسیون کشتی در این خصوص گفت: «ما وظیفه داریم قهرمانان و شهدای کشتی‌گیر را با روایت خودشان، روایت کنیم تا تحریف نشوند. نسل نوجوان باید بداند اسطوره‌های ما با همت، ایمان و تمرین به اینجا رسیده‌اند. آقا تختی با ایمان و بااخلاص بوده و شهدایی نظیر ابراهیم هادی، مصطفی صدرزاده و شاهرخ ضرغام الگو‌های بی‌نظیری هستند که نوجوانان با خواندن داستان زندگی‌شان مسیر درست را انتخاب می‌کنند. ورود به حوزه رمان و داستان‌نویسی با هدف انتقال جذاب این مفاهیم به نسل جدید طراحی شده است.»

دبیر در ادامه با تأکید بر نقش مربیان سازنده باشگاهی در پیشرفت درست کشتی‌گیران کشور گفت: «من ابتدا از تمام مربیان تقدیر و تشکر می‌کنم. بار اصلی کشتی ایران بر دوش مربیان گمنام در باشگاه‌هاست. یک مربی با ابعاد رفتاری و اخلاقی خود می‌تواند باشگاه کشتی را به سان یک مسجد مقدس کند؛ مربی باید الگوی زنده اخلاق و ایمان برای شاگرد باشد. آموزش فنی باید دقیق انجام شود و در کنار آن سلامت نفس، دینداری و دوری از گناه به کشتی‌گیر آموزش داده شود. قهرمان باید از گناه دوری و سالم زندگی کند، آدمی که سالم زندگی کند دیگر نمی‌ترسد. کشتی‌گیری که به خدا توکل کند و سالم زندگی کند، به هیچ حریفی باج نخواهد داد و هدف ما از چاپ این کتاب‌ها، ساختن نسلی پاک‌دست، مؤمن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی است.»

عقب‌ماندگی را جبران می‌کنیم

کشتی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نتیجه فوق‌العاده‌ای کسب کرد. نتیجه‌ای که هرچند طی چند سال گذشته بار‌ها و بار‌ها تکرار شده، اما شرایط خاص کشور نتیجه به دست آمده در خاک امریکا را دوچندان مهم کرد.

دبیر در مورد دستاورد به دست آمده در این مسابقات و برنامه‌های پیش‌رو هم گفت: «طبق برنامه‌ریزی انجام شده، قرار بود امسال هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی در جایگاه دوم قرار بگیرند، اما سال گذشته هر دو تیم به مقام قهرمانی رسیدند. خوشبختانه تیم ملی کشتی فرنگی امسال نیز مسیر خود را ادامه داد و شاهد پیشرفت این تیم بودیم. در کشتی آزاد نمی‌گویم شکست خوردیم، اما روسیه و امریکا بهتر از ما کار کردند و توانستند جایگاه بهتری به دست بیاورند. شک نداشته باشید این عقب‌ماندگی را جبران خواهیم کرد.»

شکست کامران قاسم‌پور، حسن یزدانی و رحمان عموزاد در مسابقات جهانی محور دیگر حرف‌های رئیس فدراسیون کشتی بود. وی درباره شکست نامداران و ستاره‌های کشتی آزاد و عدم کسب نتیجه پیش‌بینی‌شده برای آنها گفت: «فرض کنید یک کشتی‌گیر ۱۰ مدال طلا بگیرد، اما یک مدال برنز المپیک ارزشش از ۱۰ مدال طلای مسابقات دیگر بیشتر است. توقع من از کامران این بود که از لحاظ روحی شرایط قوی‌تری داشته باشد. او باید خودش را جمع و جور کند. حسن یزدانی به کار خودش ادامه می‌دهد.»

نه فوتبال، نه کمیته ملی المپیک

چالش‌های مداوم دبیر با فوتبالی‌ها و ایجاد شائبه علاقه ریاست او بر فدراسیون فوتبال حالا با ثبت‌نام کاندید‌های ریاست کمیته ملی المپیک وارد فاز جدیدی شده، چون حالا شایعه ریاست دبیر بر کمیته ملی المپیک هم به گوش می‌رسد. البته خودش تمام این شایعات را رد می‌کند: «من و مهدی تاج رفاقت قدیمی داریم. نشستی هم با یکدیگر خواهیم داشت و قرار است تفاهمنامه‌ای را امضا کنیم. قطعاً دوست ندارم در فوتبال مدیر شوم و نگاهم به فوتبال صرفاً مانند یک هوادار است. از طرف دیگر دوستان زیادی فشار می‌آورند که رئیس کمیته ملی المپیک شوم، اما واقعاً انگیزه‌ای برای این کار ندارم و دوست ندارم در این جایگاه قرار بگیرم. من در تمام سال‌های زندگی‌ام، حتی یک‌بار هم رزومه خودم را برای کسی نفرستاده‌ام.»