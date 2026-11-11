رقابت‌های قهرمانی پدل جوانان آسیا در شرایطی پیگیری شد که تیم دختران کشورمان با اقتدار به نیمه‌نهایی رسید و تیم پسران کشورمان نیز پس از ۲ برد پیاپی، فردا برای سرگروهی و صعود به نیمه‌نهایی برابر امارات به میدان خواهد رفت.

جوان آنلاین: مسابقات پدل قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی جاکارتا (اندونزی) در حال پیگیری است که طی آن پدلیست‌های کشورمان برابر حریفان خود به برتری دست یافتند. تیم پدل دختران کشورمان که روز گذشته استرالیا یکی از مدعیان قهرمانی را شکست داده بود، امروز برابر فیلپین هم به برتری ۳ بر صفر دست یافت تا با اقتدار به جمع ۴ تیم پایانی راه یابد. شاگردان صحابه فرد، فردا استراحت خواهند داشت تا روز جمعه شانس خود را برای رسیدن به فینال آزمایش کنند.

در بخش پسران نیز دقایقی پیش شاگردان ارسلان محمدی، قزاقستان یکی دیگر از تیم‌های مدعی را با برتری ۳ بر صفر شکست دادند تا فردا برای سرگروهی به مصاف امارات بروند. در بازی‌های امروز امیرپارسا ذوالفقاری و علیرضا حاج ملاحیدری در رده سنی کمتر از ۱۴ سال به میدان رفتند که این بازی با برتری ۶ بر ۳ و ۶ بر ۲ تیم ایران به پایان رسید. در بازی دوم و در رده سنی کمتر از ۱۶ سال، امیرطا‌ها دهقانی و رامتین رافعی با نتیجه ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ پیروز شدند تا در بازی سوم و رده سنی کمتر از ۱۸ سال، علیرضا تقی‌زاده و مهراد منصوری برای ایران به میدان بروند. در این بازی نیز تیم ایران با نتایج مشابه ۶ بر ۴ به پیروزی دست یافت تا یک برد دیگر به نام ایران ثبت شود.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های مختلف آسیایی برگزار می‌شود که نمایندگان ایران در سه رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی و تیم دختران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارند. جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.