بارش پراکنده و وزش باد شدید تا فردا در تهران/ ماندگاری سرما تا پایان هفته

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده استان تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد و در ارتفاعات گاهی رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، از امشب تا ظهر پنجشنبه (۲۰ تا ۲۱ آبان) با گذر زبانه موجی از شمال استان، افزایش ابر و در مناطق شمالی و غربی و در دامنه‌ها و ارتفاعات شمال غربی در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده و گاهی مه و رگبار برف رخ می‌دهد.

از چهارشنبه شب تا ظهر پنجشنبه وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی و ارتفاعات مورد انتظار است.

تا پایان هفته ماندگاری توده هوای سرد روی استان پیش‌بینی می‌شود و از روز جمعه تا یکشنبه (۲۲ تا ۲۴ آبان) افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۱ آبان) نیمه ابری تا ابری، گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با احتمال رگبار باران به‌تدریج کاهش دما با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۲۲ آبان) صاف تا قسمتی ابری و غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.