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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
اقتصاد » اخبار کلی

بورس از مرز ۸.۴ میلیون واحد گذشت

ف شاخص کل بورس تهران در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۶۹ هزار واحدی به ارتفاع ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار واحد رسید.

جوان آنلاین: بازار سهام در معاملات امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با افزایش شاخص‌های اصلی بورس تهران و فرابورس ایران همراه شد.

شاخص کل بورس تهران با رشد ۶۹ هزار و ۴۶۵ واحدی معادل ۰.۸۳ درصد به سطح ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۰۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۲۸۷ واحدی معادل ۰.۷۸ درصد در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۴۳۴ واحد قرار گرفت.

شاخص قیمت وزنی‌ارزشی با افزایش ۱۱ هزار و ۴۶۶ واحدی به یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۹۰ واحد رسید. شاخص قیمت هم‌وزن نیز با رشد ۸ هزار و ۵۴۸ واحدی در سطح یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۲۷ واحد ایستاد.

شاخص آزاد شناور با رشد ۷۹ هزار و ۴۹۶ واحدی معادل ۰.۷۷ درصد به ۱۰ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۲۰۵ واحد رسید. شاخص بازار اول نیز ۵۹ هزار و ۱۹۲ واحد معادل ۰.۸۷ درصد و شاخص بازار دوم ۱۰۷ هزار و ۴۳۱ واحد معادل ۰.۷۴ درصد افزایش یافتند.

ثبت بیش از یک میلیون معامله در بورس تهران

ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز به حدود ۲۴ هزار و ۴۱۰ همت رسید.

در جریان معاملات بورس، یک میلیون و ۸۶ هزار و ۴۶۰ معامله به ارزش حدود ۴۷ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان ثبت شد. حجم معاملات نیز به ۶۷ میلیارد و ۲۰۳ میلیون سهم و اوراق رسید.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، «فارس» با اثر مثبت ۲۰ هزار و ۲۸۳ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص داشت. پس از آن «فولاد» با ۹ هزار و ۳۵۳ واحد، «شپنا» با ۷ هزار و ۳۶۳ واحد، «شستا» با ۵ هزار و ۶۴۸ واحد، «وغدیر» با ۵ هزار و ۲۲۰ واحد و «پارس» با ۴ هزار و ۸۶۶ واحد در فهرست نمادهای مثبت قرار گرفتند.

در مقابل، «فملی» با اثر منفی ۳۰ هزار و ۳۲۶ واحدی بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل ثبت کرد.

نمادهای «فملی»، «زشگ»، «وبملت»، «داروید»، «شپنا»، «شبریز» و «کگل» نیز از نمادهای پرتراکنش بورس تهران بودند.

فرابورس به ارتفاع ۷۰ هزار و ۸۳۴ واحد رسید

شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۳۷۵ واحدی معادل ۰.۵۳ درصد به سطح ۷۰ هزار و ۸۳۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۲ هزار و ۴۵۶ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد در ارتفاع ۴۴۰ هزار و ۵۹۷ واحد قرار گرفت.

شاخص قیمت فرابورس با افزایش ۷۳ واحدی به ۱۳ هزار و ۷۱۴ واحد رسید. شاخص بازار اول فرابورس نیز ۲۴۲ واحد معادل ۰.۸ درصد و شاخص بازار دوم ۱۲۸ واحد معادل ۰.۵ درصد افزایش یافتند.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به حدود ۳ میلیون و ۹۶۲ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در معاملات فرابورس، ۸۳۵ هزار و ۱۹۳ معامله به ارزش حدود ۳۸ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان انجام شد و حجم معاملات به ۲۰ میلیارد و ۷۶۸ میلیون سهم و اوراق رسید.

در میان نمادهای اثرگذار، «کگهر» با ۱۰۹ واحد، «آریا» با ۹۳ واحد، «شرانل» با ۵۳ واحد و «ومینا» با ۴۹ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. در مقابل، «فزر» با اثر منفی ۸۸ واحدی از نمادهای کاهنده شاخص بود.

رشد شاخص‌ها با افزایش فعالیت معاملاتی همراه شد

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن در بورس و فرابورس، همراه با ثبت بیش از یک میلیون معامله در بورس تهران، از تداوم فعالیت خریداران در بخش‌های مختلف بازار حکایت دارد. با این حال، اختلاف عملکرد نمادهای بزرگ نشان می‌دهد که تقاضا در همه صنایع و شرکت‌ها به یک اندازه توزیع نشده است.

به باور کارشناسان، پس از رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در روزهای اخیر، کیفیت معاملات و وضعیت سودآوری شرکت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. استمرار روند صعودی به پایداری تقاضا و عملکرد بنیادی صنایع وابسته است و توجه به ارزش‌گذاری سهام می‌تواند در تصمیم‌گیری معامله‌گران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

برچسب ها: بورس ، بورس تهران ، رشد بورس
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