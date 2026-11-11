رئیس فدراسیون کشتی گفت: کشتی فرنگی به برنامه خود ادامه داد و قهرمان جهان شد، اما تیم ملی کشتی آزاد نتوانست به جایگاه موردنظر برسد و بدون شک این فاصله را جبران خواهیم کرد.

جوان آنلاین: علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی امروز (چهارشنبه) در حاشیه مراسم رونمایی از ۳ کتاب جدید فدراسیون در جمع خبرنگاران درباره برنامه فدراسیون تا المپیک ۲۰۳۲ اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار بود امسال هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی در جایگاه دوم قرار بگیرند، اما سال گذشته هر دو تیم به مقام قهرمانی رسیدند. خوشبختانه تیم ملی کشتی فرنگی امسال نیز مسیر خود را ادامه داد و شاهد پیشرفت این تیم بودیم. در کشتی آزاد نمی‌گویم شکست خوردیم، اما روسیه و آمریکا بهتر از ما کار کردند و توانستند جایگاه بهتری به دست بیاورند. شک نداشته باشید این عقب‌ماندگی را جبران خواهیم کرد.

وی همچنین درباره شرایط کامران قاسمپور و اهمیت مدال‌آوری در المپیک گفت: فرض کنید یک کشتی‌گیر ۱۰ مدال طلا بگیرد، اما یک مدال برنز المپیک ارزشش از ۱۰ مدال طلای مسابقات دیگر بیشتر است. توقع من از کامران این بود که از لحاظ روحی شرایط قوی‌تری داشته باشد.

رئیس فدراسیون کشتی درباره وضعیت حسن یزدانی نیز گفت: حسن یزدانی به کار خودش ادامه می‌دهد.

دبیر در ادامه درباره ارتباط خود با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، خاطرنشان کرد: من و مهدی تاج رفاقت قدیمی داریم. نشستی هم با یکدیگر خواهیم داشت و قرار است تفاهم‌نامه‌ای را امضا کنیم. قطعاً دوست ندارم در فوتبال مدیر شوم و نگاهم به فوتبال صرفاً مانند یک هوادار است.

وی با اشاره به انگیزه کشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌ها گفت: خوشبختانه کشتی‌گیران برای پول کشتی نمی‌گیرند و به عشق کشتی روی تشک می‌روند.

رئیس فدراسیون کشتی درباره احتمال حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک نیز اظهار کرد: دوستان زیادی فشار می‌آورند که رئیس کمیته ملی المپیک شوم، اما واقعاً انگیزه‌ای برای این کار ندارم و دوست ندارم در این جایگاه قرار بگیرم. من در تمام سال‌های زندگی‌ام حتی یک بار هم رزومه خودم را برای کسی نفرستاده‌ام.

آیین رونمایی از سه جلد کتاب و مجموعه رمان تهیه‌شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی با عناوین «زیر طاق کلمبو» اثر سیدمحمد آل‌یاسین، «دوازده» اثر هاشم نصیری و «مامورهای نامرئی» اثر سیدمیثم موسویان، صبح امروز چهارشنبه، با حضور رئیس فدراسیون و جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و اصحاب رسانه برگزار شد.

با رونمایی از این ۳ کتاب، تعداد کتاب‌های چاپ‌شده توسط فدراسیون کشتی به ۵۷ عنوان رسید.