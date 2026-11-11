کد خبر: 1389952
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴
ورزش » ساير

اینفانتینو به کنگره آمریکا احضار شد؛ رئیس فیفاباید پاسخگوی اتهامات باشد

اینفانتینو جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به‌دلیل ارتباطاتش با دونالد ترامپ و برخی مسائل مالی، با احضاریه کنگره آمریکا رو به رو شده است.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش تلگراف که رسانه فرانسوی RMC Sport آن را منتشر کرده است، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، در هفته‌های آینده باید به احضاریه‌های کنگره آمریکا پاسخ دهد و احتمالاً از ماه ژانویه در این زمینه مدارک و توضیحاتی ارائه خواهد کرد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اینفانتینو برای حفظ کرسی ریاست فیفا در انتخابات پیش رو تلاش می‌کند و ممکن است مجبور به ارائه اسنادی شود که برای او دردسرساز باشند.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از ماه ژوئیه تحقیقاتی را درباره ارتباطات اینفانتینو با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا آغاز کرده است. گفته می‌شود این دو از طریق کارلوس کوردیرو واسطه اصلی ترامپ درباره دریافت مجوز کار برای یکی از کارکنان مهاجر منزل اینفانتینو در شهر میامی با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند.

همچنین پس از کشف اسنادی که نشان می‌داد این فرد در فهرست حقوق و دستمزد فیفا قرار داشته، موضوع به اطلاع مقام‌های مالیاتی آمریکا رسیده است. با این حال فیفا هرگونه تخلف را رد کرده و در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: مسائل مربوط به زندگی خصوصی رئیس فیفا به خود او مربوط می‌شود با این حال برای رفع هرگونه ابهام، هزینه‌های مربوط به کارکنان منزل به‌صورت شخصی بر عهده رئیس فیفا است.

رئیس فیفا پیش از این نیز به دلیل نزدیکی به دونالد ترامپ و مذاکرات با جاشوا کوشنر برادر جرد کوشنر داماد رئیس‌جمهور آمریکا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی با انتقادهایی مواجه شده بود.

طرح اینفانتینو برای واگذاری بخشی از حقوق جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی نیز با مخالفت‌های گسترده روبه‌رو شد و در نهایت کنار گذاشته شد. در همین راستا، یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب (کونکاکاف) با امضای نامه‌ای مشترک تأکید کردند که فوتبال به هیچ فردی تعلق ندارد.

اینفانتینو هفته گذشته بابت مطرح کردن این طرح عذرخواهی کرد، اما همچنان یکی از گزینه‌های اصلی پیروزی در انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس آینده به شمار می‌رود هرچند احتمال ورود رقبای دیگر به این رقابت وجود دارد.

در این میان نام آرسن ونگر، سرمربی پیشین آرسنال، به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مورد حمایت یوفا برای رقابت با اینفانتینو مطرح شده است. انتخابات ریاست فیفا قرار است ۱۸ مارس برگزار شود و ونگر ۷۷ ساله می‌تواند به رقیبی جدی برای رئیس فعلی این نهاد تبدیل شود؛ هرچند اینفانتینو در حال حاضر از نظر میزان حمایت و آرای احتمالی، برتری قابل توجهی نسبت به رقبای احتمالی خود دارد.

برچسب ها: اینفانتینو ، فیفا ، فوتبال
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