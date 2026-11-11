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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷
اقتصاد » اخبار کلی

فرصت جدید برای جاماندگان کالابرگ مهرماه

ی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار جامانده از مرحله مهرماه، از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست دارند.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حسن نوروزی، مدیرعامل این سازمان، از اعلام زمان‌بندی جدید ثبت فرم خوداظهاری سرپرستان خانواری خبر داد که در مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه، موفق به تکمیل و ثبت درخواست خود نشده‌اند.

مطابق با این زمان‌بندی، سرپرستان خانوار جامانده از مرحله مهرماه می‌توانند متناسب با آخرین رقم کد ملی خود، در روزهای تعیین‌شده به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی اینترنتی my.gov.ir مراجعه و نسبت به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری اقدام کنند.

بر این اساس، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی صفر و یک از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، ارقام ۲، ۳ و ۴ در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ارقام ۵، ۶ و ۷ در روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه و ارقام ۸ و ۹ در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست خواهند داشت.

همچنین روزهای دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌عنوان فرصت عمومی برای تمامی جاماندگان در نظر گرفته شده است تا سرپرستان خانوار، فارغ از رقم پایانی کد ملی، بتوانند نسبت به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری اقدام کنند.

۷.۴ میلیون خانوار از کالابرگ جا ماندند

نوروزی با اشاره به آمار مرحله نخست اجرای طرح اظهار کرد: از مجموع ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار جامعه هدف، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار سرپرست خانوار در مهرماه نسبت به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری اقدام کردند و بر این اساس، حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار در زمره جاماندگان قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده پس از انجام فرآیند راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوارها خواهد بود. همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی نیز باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سرپرستان خانوار مشمول خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برای تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: کالابرگ حمایتی ، کالابرگ الکترونیک ، کالابرگ الکترونیکی
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