کد خبر: 1389928
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
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آمادگی هلال‌احمر برای اجرای طرح زمستانی با ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی

هلال‌احمر معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از پیش‌بینی ظرفیت ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، در جلسه جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرحهای ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵، از پیش‌بینی ظرفیت ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برنامه‌های این جمعیت در سه محور پیشگیری و آمادگی، آماده‌سازی و پاسخ عملیاتی تدوین شده است.

وی در هشتادوهفتمین کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای آمادگی در برابر مخاطرات زمستانی اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر برنامه‌های خود را با رویکرد جامعه‌محور و در سه محور اصلی تنظیم کرده است که نخستین محور آن پیشگیری، آموزش همگانی و ارتقای آمادگی عمومی در برابر مخاطرات اقلیمی است.

کبادی افزود: در این بخش، تولید و انتشار محتوای آموزشی از طریق ظرفیت‌های رسانه‌ای جمعیت در دستور کار قرار دارد تا متناسب با مخاطرات اقلیمی مناطق مختلف کشور، آگاهی عمومی درباره شناسایی خطرات و نحوه صحیح مواجهه با شرایط اضطراری افزایش یابد.

جانمایی پایگاه‌های موقت در محورهای پرخطر

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آمادگی عملیاتی گفت: برنامه‌های عملیاتی استان‌ها در چارچوبی استاندارد و متناسب با شرایط مناطق مختلف تدوین و ابلاغ شده است. همچنین مناطق پرخطر و محورهای دارای احتمال بالای بروز حوادث شناسایی شده‌اند و استان‌ها نسبت به جانمایی پایگاه‌های موقت امدادونجات زمستانی در کنار سایر دستگاه‌های امدادرسان، از جمله مجموعه راهداری و اورژانس، اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه پاسخ عملیاتی تصریح کرد: تمامی استان‌ها موظف شده‌اند تجهیزات امدادونجات و ناوگان لجستیکی خود را برای ایفای نقش مؤثر در شرایط مخاطرات جوی آماده کنند. در همین راستا، هشت تمرین عملیاتی و مانور مشترک منطقه‌ای با مشارکت برخی دستگاه‌های همکار برگزار شده است.

بهره‌گیری از ظرفیت ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی

کبادی با تشریح ظرفیت عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در طرح زمستانی ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال ۱۴۴۷ پایگاه و مرکز عملیاتی در قالب ظرفیت‌های امدادی جمعیت برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است که شامل پایگاه‌های ثابت امدادونجات جاده‌ای، ۶۵۹ شعب و مراکز عملیاتی، تیم‌های واکنش سریع و پست‌های امدادونجات ۱۱۲ می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر پایگاه‌های ثابت، در گردنه‌ها و محورهای حادثه‌خیز و برف‌گیر نیز با توجه به نظر و توصیه پلیس راه، پست‌های موقت امدادونجات جانمایی شده‌اند تا در کنار نیروهای راهداری و اورژانس، خدمات امدادی مورد نیاز به مسافران ارائه شود.

راه‌اندازی سامانه ملی برای مدیریت اسکان اضطراری

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر با تأکید بر اهمیت اسکان مسافران در راه‌مانده گفت: درگاه ملی جمعیت هلال‌احمر با بیش از ۱۸ زیرسامانه راه‌اندازی شده که یکی از بخش‌های آن به موضوع اسکان اضطراری اختصاص دارد و اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و ظرفیت مراکز اسکان اضطراری در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: استان‌ها نیز موظف شده‌اند در نزدیک‌ترین شعب و پایگاه‌های امدادی به محورهای دارای احتمال در راه‌ماندن مسافران، تدابیر لازم را برای اسکان اضطراری و تأمین نیازهای ضروری آنان اتخاذ کنند.

پیش‌بینی تیم‌های پشتیبان عملیات ترافیکی

کبادی با اشاره به مخاطرات اقلیمی و هشدارهای سازمان هواشناسی و مدیریت بحران کشور اظهار کرد: امسال تیم‌های پشتیبان عملیات ترافیکی نیز پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط خاص جوی، به‌ویژه وقوع سیلاب، برف و کولاک، در کنار تیم‌های امدادی مستقر در جاده‌ها به امدادرسانی بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی امدادونجات در سیلاب و همچنین نیروهای مجهز به تجهیزات تخصصی امداد کوهستان برای پشتیبانی از خودروها و مسافران گرفتار در محورهای مواصلاتی آماده‌سازی شده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پایان بر ضرورت خوداتکایی انرژی پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال اختلال در تأمین انرژی در شرایط جوی نامساعد، تمامی استان‌ها موظف شده‌اند موتورهای برق و مولدهای انرژی خود را آماده‌به‌کار نگه دارند تا در روند امدادرسانی هیچ‌گونه وقفه‌ای ایجاد نشود.

آماده‌باش بیش از ۳۰ هزار نیروی اورژانس برای اجرای طرح زمستانی

محمد سرور در ادامه نشست هماهنگی اجرای طرح زمستانی اظهار کرد: ۵۳ پایگاه اورژانس هوایی و ۲ پایگاه دریایی نیز برای ارائه خدمات به مصدومان و حادثه‌دیدگان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی به ارتباطات در زمان وقوع حوادث، خواستار توجه اپراتورهای تلفن همراه به تداوم خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی شد و افزود: قطع برق می‌تواند پس از مدتی به اختلال در آنتن‌دهی و تأخیر در برقراری تماس با نیروهای امدادی منجر شود.

سرپرست معاونت فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور در پایان با تأکید بر نقش رفتار ترافیکی مردم در کاهش تلفات تصادفات گفت: مؤثرترین عامل در کاهش جان‌باختگان حوادث رانندگی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی از سوی شهروندان است.

برچسب ها: هلال احمر ، هلال‌احمر ، زمستان
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