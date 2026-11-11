رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از شناسایی حدود ۷۵ مرکز آموزشی غیرمجاز در کشور خبر داد و گفت: تاکنون یکی از مراکز هوم‌اسکول پلمب شده و روند پلمب یک مرکز دیگر نیز در حال پیگیری است.

جوان آنلاین: احمد محمودزاده درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های نظارتی و قضایی درباره مراکز غیرمجازی مانند هوم‌اسکول‌ها اظهار کرد: حدود ۷۵ مرکز غیرمجاز را شناسایی کرده‌ایم که بخشی از آنها در پی افزایش نظارت‌ها فعالیت خود را تعطیل کرده و به دنبال قانونی کردن فعالیت‌هایشان هستند، اما تعدادی نیز همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند.

به گزارش میزان، وی با اشاره به افزایش حساسیت‌ها و نظارت‌های وزارت آموزش‌وپرورش بر فعالیت این مراکز افزود: این مراکز پیش از این نیز فعالیت داشتند، اما افزایش نظارت‌ها موجب شده است برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه همه مراکز شناسایی‌شده هوم‌اسکول نیستند، تصریح کرد: تعداد هوم‌اسکول‌هایی که شناسایی کرده‌ایم، زیاد نیست؛ تاکنون پلمب یکی از این مراکز تقریباً انجام شده و روند پلمب یک مرکز دیگر نیز در حال پیگیری است.

محمودزاده ادامه داد: بخش عمده مراکز شناسایی‌شده، مراکز آموزشی غیرمجازی هستند که در حوزه برگزاری آزمون‌ها، کلاس‌های کنکور و کلاس‌های تقویتی فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف این مراکز ادامه دارد و آنها باید فعالیت خود را در چارچوب ضوابط قانونی و با دریافت مجوز از آموزش‌وپرورش دنبال کنند؛ در غیر این صورت اجازه ادامه فعالیت به آنها داده نخواهد شد.