دلار حواله به مرز ۱۹۱ هزار تومان رسید

جوان آنلاین: قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و بررسی نرخ‌ها از افزایش قیمت دلار، درهم، روبل، یوان، روپیه و وون کره جنوبی حکایت دارد. در مقابل، یورو و ین ژاپن با کاهش قیمت فروش همراه شدند.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت فروش حواله دلار آمریکا امروز به ۱۹۰ هزار و ۹۴۴ تومان رسید. این در حالی است که نرخ فروش دلار در روز گذشته ۱۹۰ هزار و ۵۶۲ تومان بود. به این ترتیب، دلار با افزایش حدود ۳۸۲ تومانی مواجه شد. نرخ خرید این ارز نیز با رشد ۳۷۸ تومانی به ۱۸۹ هزار و ۲۲۵ تومان رسید.

در بازار حواله یورو، روند معاملات برخلاف دلار بود. قیمت فروش یورو از ۲۱۳ هزار و ۵۰۴ تومان در روز گذشته به ۲۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان در معاملات امروز کاهش یافت تا این ارز افتی حدود ۵۵۴ تومانی را تجربه کند. نرخ خرید یورو نیز با کاهش ۵۴۹ تومانی به ۲۱۱ هزار و ۳۳۳ تومان رسید.

قیمت فروش حواله درهم امارات امروز ۵۱ هزار و ۹۹۳ تومان اعلام شد که در مقایسه با نرخ ۵۱ هزار و ۸۸۹ تومانی روز گذشته، حدود ۱۰۴ تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ خرید درهم نیز با رشد ۱۰۳ تومانی به ۵۱ هزار و ۵۲۵ تومان رسید.

در میان سایر ارزها، روبل روسیه با افزایش ۱۱ تومانی در نرخ فروش به ۲ هزار و ۳۱۳ تومان رسید. حواله یوان چین نیز با رشد ۴۹ تومانی، ۲۸ هزار و ۶۰۲ تومان قیمت‌گذاری شد. نرخ فروش روپیه هند هم با افزایش حدود ۴ تومانی به ۲ هزار و ۳۵ تومان رسید.

در معاملات امروز، قیمت فروش حواله یکصد ین ژاپن به ۱۲۰ هزار و ۲۶۵ تومان رسید. این رقم در مقایسه با نرخ ۱۲۰ هزار و ۶۱۷ تومانی روز گذشته، کاهش حدود ۳۵۲ تومانی را نشان می‌دهد.

در سوی دیگر، حواله هزار وون کره جنوبی با افزایش قیمت همراه شد و نرخ فروش آن از ۱۴۱ هزار و ۷۲۲ تومان در روز گذشته به ۱۴۲ هزار و ۴۴۴ تومان رسید. به این ترتیب، وون کره جنوبی با رشد حدود ۳۲۲ تومانی، بیشترین افزایش قیمت را در میان ارزهای مورد بررسی به ثبت رساند.

مجموع تحولات نرخ ارز در مرکز مبادله نشان می‌دهد دلار آمریکا همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند، اما یورو و ین ژاپن برخلاف جریان غالب بازار کاهش قیمت داشته‌اند. در این میان، رشد قابل توجه وون کره جنوبی و افزایش نرخ درهم نیز از دیگر اتفاقات معاملات امروز محسوب می‌شود.