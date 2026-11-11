کد خبر: 1389906
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
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حجت‌الاسلام اژه‌ای:

رهبر شهید انقلاب معمار صنعت هوافضا بودند

ق رئیس دستگاه قضا، در آستانه پانزدهمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، با حضور در منزل این شهید والامقام، در فضایی صمیمی با همسر مکرم و اعضای خانواده ایشان به گفت‌وگو پرداخت.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا، در آستانه پانزدهمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، با حضور در منزل این شهید والامقام، در فضایی صمیمی با همسر مکرم و اعضای خانواده ایشان به گفت‌وگو پرداخت و آنان را مورد تفقد قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این دیدار گفت: خانواده‌های شهدا، قطعا در مجاهدت‌های شهیدان‌شان سهیم و شریک‌اند؛ از جمله همسر شهید طهرانی مقدم، بدون تردید در مجاهدت‌های این شهید عالی‌مقام شریک هستند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما امروز ارزش مجاهدت‌های شهید طهرانی مقدم و همرزمان‌شان در دهه‌های قبل را بیش از همیشه متوجه می‌شویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، از رهبر شهید انقلاب به عنوان معمار صنعت هوافضای ایران یاد کرد و گفت: امام شهید ما، همواره در خصوص تولید قدرت برای نظام جمهوری اسلامی ایران در ساحت‌های مختلف، تاکیدات فراوانی داشتند؛ اگر همه ما به مانند شهید طهرانی‌مقدم به این تاکیدات گوش می‌دادیم و آنها را به مرحله اجرا می‌رساندیم، قطعا وضعیت‌مان نسبت به امروز، بسیار متفاوت بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فرمانبرداری شهید طهرانی‌مقدم از فرماندهی معظم کل قوا، ما را به یاد ساختنِ کشتی توسط پیامبر اولوالعظم حضرت نوح (ع) می‌اندازد، گفت: زمانی که حضرت نوح (ع) کارِ ساخت آن کشتی عظیم را آغاز کردند، برخی ایشان را به سخره می‌گرفتند و با استهزا در خصوص این اقدام صحبت می‌کردند. زمانی هم که امام شهید ما به برخی مسائل از جمله پیشرفت در صنعت هوافضا تاکید داشتند و شخصیت‌های خداباور، خودباور، بلندهمت، مجاهد، متوکل و مطیع ولی امری همچون شهید طهرانی‌مقدم، آستین همت را بالا زدند و دست به کار شدند، برخی‌ها از جمله بعضی افرادی که در دستگاه‌های مختلف بودند، این اقدام را به سخره گرفته و آن را نشدنی می‌دانستند. موشک‌های امروز ما که شهید طهرانی مقدم و همکارانش، آنها را پایه‌گذاری کردند، امروز به همانند کشتی حضرت نوح (ع) وسیله نجات امت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به لقب «پدر موشکی ایران» که برای شهید طهرانی مقدم به کار می‌رود، اظهار کرد: برداشت من این است که لقب «پدر موشکی ایران» برای شهید طهرانی مقدم، لقبی نارساست و حق مطلب را ادا نمی‌کند؛ امروز عظمت و شوکت و پیروزی ما بر مستکبرین عالم، مرهون تلاش و تولید شهید حسن طهرانی مقدم و همرزمان ایشان است؛ اما آنچه اهمیت به مراتب بیشتری دارد، این است که این شهید عالی‌مقام و همکارانش، برای ملت ما، تولید خودباوری کردند. شهید طهرانی مقدم در جوانی یک فرد فوتبالیست و کوهنورد بود، اما در نهایت آنچه او را برای همیشه در تاریخ ماندگار کرد ترویج «خداباوری»، «خودباوری» و «اعتماد به وعده‌های الهی» در جامعه بود. شهید حسن طهرانی مقدم در کنار آنکه با پاهای خود کوهنوردی می‌کرد و به قله‌ها می‌رسید، با روح خود نیز به قله‌های ایمان و معرفت رسید؛ درخشش و تابش نورِ شهید طهرانی‌مقدم، هم از نظر عمق و هم از گستردگی، فراوانی بسیار بالایی دارد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه امروز مردم و امت ما، پس از آغاز جنگ رمضان، بیش از ۲۵۰ شب بدون یک نوبت تعطیلی و در گرما و سرما، در خیابان‌ها و میادین حاضر می‌شوند، حقیقتا یک پدیده بی‌سابقه و بی‌نظیر است؛ برانگیختگی امروز مردم ایران عزیز، حاصل عنایت پروردگار متعال، خون مطهر شهدا، خودباوری، خداباوری و اعتماد به وعده‌های الهی است. حقیقتا این حضورهای خانوادگی، پرشور و وصف‌ناپذیر امت مبعوث‌شده، مصداقی از معجزات الهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه خون مطهر شهدا، حقیقتاً برای ایران اسلامی تولید قدرت کرده است، گفت: دشمنان ما که بزرگترین صنایع دنیا را به دست دارند، امروز به پهپادها و موشک‌های قدرتمند و کم‌هزینه ایران که در شرایط تحریمی و با وجود محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی فراوان ساخته شده‌اند، غبطه می‌خورند و در صدد تولید تجهیزات نظامی مشابه نمونه‌های ایرانی هستند.

رئیس عدلیه تاکید کرد: قدرت دفاعی امروز ایران با توجه به شرایطی که بر این ملت گذشته و ایستادگی ما در برابر مستکبرین و زورگویان عالم، ما را به یاد آیه «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ» می‌اندازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما از خداوند متعال می‌خواهیم به ما توفیق دهد همواره یاد شهدا را گرامی و خون مطهر آنها پاس بداریم؛ ما از پروردگار بزرگ مسئلت داریم که ما را عاقبت بخیر کند تا نادانسته، ناخواسته یا از روی غفلت، کار بزرگی که شهدا برای عظمت این ملت انجام دادند را به فراموشی نسپاریم. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق عنایت کند که خدای ناکرده به خون مطهر شهدا از جمله شهید عزیز «حسن طهرانی مقدم» جفا نکنیم.

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، اژه ای ، قوه قضاییه
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