سازمان هواشناسی از رگبار باران و وزش باد در بسیاری از استان‌های کشور، کاهش دما در شمال شرق و مواج‌بودن خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای کاسپین طی سه روز آینده خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی اعلام کرد:‌ امروز چهارشنبه در بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و برخی نواحی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران رگبار پراکنده و وزش باد انتظار می‌رود.

تا روز پنج‌شنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

در دو روز آینده در نیمه شرقی کشور وزش باد در برخی ساعات شدید بوده و در نواحی مستعد گردوخاک رخ می‌دهد.

همچنین در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای کاسپین مواج است.