افزایش بهای نفت در بازار جهانی

بهای نفت خام برنت در معاملات امروز چهارشنبه، با ۰.۷۸ درصد افزایش به ۹۲ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در بازارهای جهانی در معاملات روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ آبان ۱۴۰۵)، در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز و احتمال اختلال در عرضه نفت منطقه، روندی افزایشی به خود گرفت.

به نوشته رویترز، بهای نفت خام برنت با ۰.۷۸ درصد افزایش به ۹۲ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۵۷ درصد افزایش، ۸۶ دلار و ۵۳ سنت معامله شد.

نگرانی‌ها درباره تشدید ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی، به‌ویژه در تنگه هرمز، از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از قیمت نفت در معاملات امروز بوده است.

گزارش‌ها درباره حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در منطقه، نگرانی معامله‌گران را نسبت به احتمال اختلال در جریان انتقال نفت افزایش داده است.

در مقابل، افزایش ذخایر نفت خام آمریکا به میزان ۹ میلیون بشکه در هفته منتهی به ششم نوامبر، از جمله عواملی است که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

بازار جهانی نفت در شرایطی با نوسان همراه است که از یک سو نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در عرضه، فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر، تحولات مربوط به سطح ذخایر نفتی و چشم‌انداز عرضه جهانی، همچنان بر روند معاملات اثرگذار است.