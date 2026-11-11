منصوریان با جدایی از الطلبه سرمربی یک تیم معروف شد

جوان آنلاین: علیرضا منصوریان در بیان هواداران الطلبه از محبوبیت بالایی برخوردار بود و موفق شده بود که با این تیم عراقی نتایج خوبی کسب کند.

پیش بینی می‌شد که منصوریان با جدایی از الطلبه به فوتبال ایران برگردد اما او تصمیم گرفت که به حضورش در لیگ عراق ادامه دهد.

منصوریان با جدایی از الطلبه هدایت تیم الزوراء را برعهده گرفت.

الزوراء در ابتدای فصل از مدعیان اصلی قهرمانی بود اما چند نتیجه ناامید کننده این تیم در هفته های اخیر باعث شد تا باسم قاسم سرمربی تیم اخراج شود و جای خود را به منصوریان بدهد.

الزوراء اکنون با 21 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی لیگ عراق قرار دارد و با تیم صدرنشین 9 امتیاز اختلاف دارد این در حالی است که الطلبه تیم قبلی منصوریان در رده نهم جدول رده بندی است.

با جدایی منصوریان باید دید که وضعیت سیاوش یزدانی و جعفر سلمانی دو بازیکن ایرانی الطلبه چه می شود که اتفاقا در دیدار اخیر این تیم هر دو موفق به گلزنی شدند.