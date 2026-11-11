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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
جامعه » اخبار كلی

شناسایی ۴۰ مورد ابتلا به واریانت جدید کرونا در جهان

کرونا رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت با بیان اینکه واریانت نوترکیب XHA کرونا در ماه ژوئن شناسایی شده، گفت: هنوز شواهد رسمی کافی درباره افزایش قابلیت انتقال این واریانت یا کاهش اثربخشی واکسن‌ها در برابر آن وجود ندارد.

جوان آنلاین: مهشید ناصحی درباره واریانت XHA کرونا اظهار کرد: این واریانت نوترکیب، طی ژوئن ۲۰۲۶ به فهرست دودمان Pango اضافه شده که حاصل نوترکیبی دو دودمان RV.۱.۱.۱ و TB.۲ از تبار اومیکرون است. اگرچه نوترکیبی ژنتیکی می‌تواند سبب ایجاد ترکیب جدیدی از جهش‌ها شود، اما این موضوع به خودی خود به معنای افزایش قابلیت انتقال نیست.

او با بیان اینکه افزایش قابلیت انتقال باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: پاسخ به پرسش افزایش قابلیت انتقال این واریانت به بررسی و رصد مواردی مانند افزایش پایدار سهم واریانت در توالی ژنومی طی چند هفته متوالی، افزایش مزیت رشد نسبی آن در مقایسه با واریانت همزمان، شواهد اپیدمیولوژیک از گسترش خوشه انتقال و بررسی ویژگی‌های اتصال پروتئین Spike به گیرنده Ace۲ دارد.

رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت با بیان اینکه پرسش‌های متعددی درباره واریانت XHA مطرح می‌شود، گفت: «آیا قابلیت انتقال بیشتری دارد؟» یکی از پرسش‌هایی است که درباره واریانت XHA بیان می‌شود که در پاسخ باید گفت شواهد رسمی کافی برای این پرسش در دسترس نیست. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که اطلاعات کافی برای کاهش اثربخشی واکسن یا موجب فرار ایمنی این واریانت وجود ندارد.

ناصحی ادامه داد: ارزیابی کاهش اثربخشی واکسن یا فرار ایمنی به بررسی مواردی مانند تغییرات اسید آمینه در پروتئین Spike، تغییرات در نواحی RBD و NTD، نتایج آزمایش‌های خنثی‌سازی با سرم افراد واکسینه شده، نتایج خنثی‌سازی با سرم افراد دارای سابقه عفونت و اثربخشی واکسن‌ها در پیشگیری از بستری و بیماری شدید دارد.

او درباره تعداد موارد شناسایی‌شده توضیح داد: آمار و ارقام نشان می‌دهد ۴۰ مورد از این واریانت در جهان گزارش شده است. آمریکا، انگلستان، آلمان و دانمارک کشورهایی هستند که این واریانت را گزارش کرده‌اند. سهم ایالات‌متحده و انگلستان از تعداد موارد شناسایی‌شده به ترتیب ۲۲ و ۱۰ مورد است. همچنین آلمان و دانمارک نیز به ترتیب ۶ و ۲ مورد XHA شناسایی و گزارش کرده‌اند.

رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت درباره وضعیت این واریانت در ایران توضیح داد: تعداد موارد شناسایی‌شده از مجموع نمونه‌های تنفسی سه ماه گذشته برای ماه‌های شهریور و مهر به ترتیب ۱۳ و ۲۳.۷ درصد است.

او همچنین درباره علائم جدید واریانت XHA کووید ۱۹ توضیح داد: با توجه به اینکه تعداد موارد ابتلا محدود است؛ علایم خاص یا متفاوتی تا به این لحظه گزارش نشده است.

برچسب ها: کرونا ، کرونا ویزوس ، کرونا در کودکان
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