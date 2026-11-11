کد خبر: 1389885
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
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تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی سیل‌آسا؛ تشدید بارندگی‌ها در ۳ استان

ی کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در کشور گفت: بارندگی‌ها در استان‌های بوشهر، فارس و کرمان تشدید می‌شود و احتمال آب‌گرفتگی و جاری شدن روان‌آب وجود دارد.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: عمده رگبارهای ناشی از موج بارشی فعلی در مناطق شمال شرق کشور رخ می‌دهد و ساکنان این مناطق باید نسبت به بارندگی‌ها هوشیار باشند.

وی افزود: ساکنان شهرهای نیشابور، درگز، کلات، چناران، گلبهار، فریمان، مشهد، سفیدسنگ، نصرآباد، تربت‌جام و تایباد باید توجه ویژه‌ای به بارندگی‌ها داشته باشند و ترجیحاً از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: این سامانه بارشی غروب و اواخر وقت سه‌شنبه از کشور خارج می‌شود و در پی فعالیت آن، بامداد چهارشنبه (۲۰ آبان) هوای سردی در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به ورود موج بارشی جدید از سمت میانه خلیج فارس، اظهار کرد: بلافاصله پس از خروج سامانه فعلی، باید منتظر نفوذ موج جدید بارش‌ها از این منطقه باشیم.

اصغری یادآور شد: استان‌های بوشهر، فارس و کرمان روز چهارشنبه (۲۰ آبان) تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و احتمال وقوع رگبار، آب‌گرفتگی و جاری شدن روان‌آب در این مناطق وجود دارد.

وی با اشاره به مناطق در معرض بارش‌های این سامانه، گفت: برازجان، شهر بوشهر، فراشبند، فیروزآباد، کازرون، شیراز، سعادت‌شهر و خرامه در استان‌های بوشهر و فارس در پیشانی فعالیت این موج بارشی قرار دارند.

فعالیت‌های دریایی خلیج فارس متوقف شود

این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت جوی خلیج فارس در روز چهارشنبه، تصریح کرد: تمام فعالیت‌های شیلاتی و تفریحی در سواحل استان‌های بوشهر و هرمزگان باید در روز چهارشنبه (۲۰ آبان) به دلیل توفانی شدن خلیج فارس تعطیل شود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: هشدار دریایی صادرشده برای این مناطق در سطح قرمز قرار دارد.

برچسب ها: بارشی ، باران ، هواشناسی
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