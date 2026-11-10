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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۵
ورزش » ساير

دعوای اسپانیا و مراکش برای میزبانی فینال جام‌جهانی۲۰۳۰؛ تهدید به کناره‌گیری ماتادور‌ها

3 دعوای دو میزبان جام‌جهانی ۲۰۳۰ برای برگزاری فینال این مسابقات، بالا گرفته و یکی از سیاستمدران اسپانیایی ایده خارج شدن از این مسابقات در صورتی که فینال در مراکش برگزار شود، را مطرح کرده است.

جوان آنلاین: اظهارات تند و پرشور پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، جنجال‌های پیرامون جام جهانی ۲۰۳۰ فیفا را دوباره شعله‌ور کرده است.

به گزارش ایرنا، سانچز با یادآوری لحظه‌ای که تیم ملی اسپانیا در ایالات متحده قهرمان جام جهانی شد، صحنه‌ای را که در آن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جام قهرمانی را به اسپانیا اهدا کرد، به عنوان لحظه‌ای از «شور و شعف سیاسیِ حقیقی» توصیف کرد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اختلاف میان اسپانیا و مراکش بر سر اینکه کدام کشور میزبان فینال جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد بود، رو به تشدید است.

سانچز در گفت‌و‌گو با رسانه اسپانیایی لا سپتیما (La Séptima)، ضمن دفاع از پیشنهاد مشترک اسپانیا، پرتغال و مراکش برای میزبانی مسابقات ۲۰۳۰، تأکید کرد که این ابتکار در ابتدا توسط دو کشور شبه‌جزیره ایبری (اسپانیا و پرتغال) آغاز شده بود.

نخست‌وزیر اسپانیا اظهار داشت: این ایده توسط دو کشور اسپانیا و پرتغال مطرح شد، چرا که نوبت اروپا بود تا میزبان مسابقات باشد؛ سپس ما کشور سومی، یعنی مراکش را به این پیشنهاد اضافه کردیم.

سانچز در تلاشی برای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی اسپانیا آن هم در میان نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه ممکن است میزبانی فینال به مراکش برسد، تأکید کرد: اسپانیا میزبان تعداد بیشتری از بازی‌های جام جهانی نسبت به هر کشور دیگری خواهد بود.

سانچز با شور و اشتیاق فراوان از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی یاد کرد و برای توصیف آن لحظه تاریخی، از ادبیاتی کاملاً شخصی بهره برد.

سانچز با نگاهی به میزبانی مسابقات پیش‌رو در خاک اسپانیا، ابراز امیدواری کرد که تاریخ تکرار شود و در پایان گفت: ما در آفریقای جنوبی و همچنین در آمریکا پیروز شدیم؛ حالا نوبت آن است که در سال ۲۰۳۰ در اسپانیا جام را بالای سر ببریم، این‌طور نیست؟ البته انتخاب ورزشگاه فینال به فیفا مربوط می‌شود، اما اسپانیا کشوری خواهد بود که بیشترین تعداد بازی‌ها را در جام جهانی ۲۰۳۰ میزبانی می‌کند.

تنش‌ها بر سر محل برگزاری دیدار فینال جام جهانی ۲۰۳۰ بالا گرفته است؛ فدراسیون فوتبال سلطنتی اسپانیا نگران است که میزبانی این بازی سرنوشت‌ساز در نهایت به مراکش واگذار شود.

خوانما کاستانیو، روزنامه‌نگار اسپانیایی، در برنامه ال پارتی‌دازو دِ کوپه (El Partidazo de COPE) اظهار داشت: فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، می‌تواند در اعطای حق میزبانی فینال به این کشور آفریقایی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

در همین حال، آلبرتو نونیز فیخو، رهبر «حزب مردم، (PP)، حزب مخالف دولت اسپانیا، ایده بحث‌برانگیزی را مطرح کرده است. او در حال بررسی پیشنهادی است که قرار است در کارزار انتخاباتی‌اش گنجانده شود؛ بر اساس این طرح، اگر فیفا میزبانی دیدار فینال را به اسپانیا ندهد، این کشور باید به‌طور کامل از میزبانی این تورنمنت کناره‌گیری کند.

این تصمیم در تضاد آشکار با دیدگاه رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا قرار دارد. رافائل لوزانو، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، در گفت‌و‌گو با برنامه ال پارتی‌دازو دِ کوپه، هرگونه احتمال کناره‌گیری در صورت عدم برگزاری فینال در اسپانیا را رد کرد و خواستار حفظ آرامش در سطح نهاد‌ها و پایبندی به تعهدات پیشین شد.

لوزانو تصریح کرد: اسپانیا برای میزبانی دوره پیشِ رو جام جهانی، توافق‌نامه‌هایی را با سایر کشورها، فیفا و دولت امضا کرده است.

برچسب ها: مراکش ، اسپانیا ، جام جهانی
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