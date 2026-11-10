آزادی ۳ زندانی با کمک حافظ نوجوان قرآن کریم

نوجوان یزدی گوشواره‌هایی را که به‌عنوان هدیه حفظ قرآن دریافت کرده بود، به نیت حضرت رقیه (س) به ستاد مردمی دیه اهدا کرد تا زمینه‌ساز آزادی سه زندانی غیرعمد باشد.

به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علی‌ها زهرا خیراندیش، دختر حافظ کل قرآن کریم از شهر یزد، در اقدامی خیرخواهانه گوشواره‌ای را که پیش‌تر به‌عنوان هدیه تشویقی حفظ قرآن از سوی یکی از بانوان نیکوکار محله نعیم‌آباد (آبشاهی) دریافت کرده بود، به نیت حضرت رقیه خاتون (س) به ستاد مردمی دیه استان اردبیل اهدا کرد. ماجرای این اقدام به شب شهادت حضرت رقیه (س) بازمی‌گردد؛ زمانی که مادر زهرا قصد داشت مطابق رسم برخی خانواده‌های یزدی، گوشواره را به احترام مصائب آن حضرت از گوش دخترش خارج کند، اما زهرا با تأثر از ماجرای کربلا پیشنهاد کرد این هدیه برای کمک به دخترانی اهدا شود که پدرانشان در زندان به سر می‌برند. وی از مادرش خواسته بود گوشواره به شهری دور فرستاده شود تا دختران چشم‌انتظار بدانند افرادی در فاصله‌ای دور نیز به یاد آنها هستند. به همین دلیل، استان اردبیل برای اهدای این هدیه انتخاب شد. این گوشواره در مدت همراهی با زهرا، یادگار روز‌های انس با قرآن کریم، مرور محفوظات، مباحثه‌های قرآنی و آموزش قرآن به کودکان خردسال بوده است. از همین رو، این هدیه برای خانواده او علاوه بر ارزش مادی، یادگاری معنوی نیز به شمار می‌رود. مادر زهرا با اشاره به ارادت دیرینه خانواده به مردم و آیین‌های مذهبی استان اردبیل اظهار کرد: خانواده ما پیش از این نیز به مناسبت میلاد حضرت علی‌اکبر (ع)، زمینه آزادی پنج زندانی را در استان اردبیل فراهم کرده بودند.

وی افزود: باور داریم کار‌های بزرگ خیر از قدم‌های کوچک آغاز می‌شوند و گاهی یک هدیه کوچک می‌تواند زمینه‌ساز آزادی پدری و شادی دل فرزند چشم‌انتظارش باشد.

در همین زمینه، کریم‌الله محبوبی اُناری، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل، ضمن قدردانی از اقدام این خانواده یزدی اظهار کرد: این هدیه ارزشمند به نیابت از حضرت رقیه (س) و به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با مشارکت اتحادیه صنف طلا و جواهر اردبیل، برای آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد اختصاص خواهد یافت. محبوبی افزود: این اقدام، جلوه‌ای از پیوند محبت اهل‌بیت (ع)، فرهنگ قرآنی و نوع‌دوستی است؛ حرکتی که از یزد آغاز شده و امید می‌رود با همراهی مردم اردبیل، زمینه بازگشت سه زندانی به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.