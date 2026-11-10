پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

در جریان طرح ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ، چندین سارق و مجرم سابقه‌دار که هر کدام با شگردی متفاوت به اموال مردم دستبرد می‌زدند، دستگیر شدند.

جوان آنلاین: در جریان طرح ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ، چندین سارق و مجرم سابقه‌دار که هر کدام با شگردی متفاوت به اموال مردم دستبرد می‌زدند، دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان، مردی ملقب به «بروسلی خشن»، زن هزارچهره و قاتلی که پس از بخشش اولیای دم دوباره به گردنبندقاپی و زورگیری روی آورده بود، دیده می‌شوند؛ مجرمانی که هر کدام روایت عجیبی از بازگشت به دنیای خلاف دارند.

صبح دیروز، نوزدهم آبان‌ماه، کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت در ادامه طرح‌های مستمر مقابله با سرقت، ۲۵۳ سارق و مالخر را دستگیر کردند و آنان را در محوطه پلیس آگاهی به صف کردند. پلیس در راستای وعده‌ای که سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، از ابتدای مسئولیت خود به مردم داده بود، برخورد با سارقان و زورگیران را با جدیت دنبال می‌کند و هر روز شماری از مجرمان را به دام می‌اندازد. در میان دستگیرشدگان، از سارقان تازه‌کار تا مجرمان سابقه‌دار، گردنبندقاپ‌ها و سارقان خانه و مغازه دیده می‌شدند؛ افرادی که با وجود تفاوت در سوابق و شیوه‌های سرقت، در یک موضوع اشتراک نظر داشتند. بسیاری از آنها از وسوسه پول بادآورده و شیرینی به دست آوردن مال سرقتی سخن می‌گفتند و اعتراف می‌کردند که قیمت بالای طلا و جواهرات، انگیزه‌ای برای دستبرد به اموال مردم شده است.

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر از ابتدای هفته تاکنون خبر داد و گفت: این افراد پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل فعالیتشان، در عملیاتی ضربتی طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت دستگیر شدند. ارزش اموال کشف‌شده از متهمان بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان است. وی افزود: در جریان این عملیات چند کامیون مواد شوینده و محصولات بهداشتی و آرایشی تقلبی کشف شد و از ورود آنها به بازار جلوگیری به عمل آمد.

بازگرداندن اموال به مالباختگان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اولویت پلیس برای بازگرداندن اموال سرقتی به صاحبانشان گفت: از متهمان درباره سرنوشت اموال سرقتی تحقیق می‌شود و در صورت فروش آنها، دارایی‌هایشان برای جبران خسارت مالباختگان شناسایی و توقیف خواهد شد. بخشی از اموال کشف‌شده هنوز صاحبانشان شناسایی نشده‌اند.

کشف ۱۵ خودرو و ۳۰ موتورسیکلت

سردار محمدیان از کشف و انتقال ۱۵ خودروی سرقتی خبر داد و گفت: ۲۰ خودروی دیگر نیز که در استان‌های مختلف فروخته شده‌اند، ردیابی شده‌اند تا پس از انتقال و بررسی اصالت به صاحبانشان تحویل داده شوند. همچنین بیش از ۳۰ موتورسیکلت سرقتی کشف شده است.

گفت‌و‌گو با متهم | پایان سرقت‌های «بروسلی» تهران

یکی از سارقان موبایل‌قاپ که به‌تازگی دستگیر شده، مرد جوانی است که تمام بدنش را به عشق بروسلی، رزمی‌کار مشهور، خالکوبی کرده است. او با اینکه قدی متوسط و مو‌هایی کم‌پشت دارد، معتقد است چهره‌اش شباهت زیادی به بروسلی دارد و به همین دلیل دوستانش او را «بروسلی خشن» صدا می‌زنند.

سابقه داری؟

سابقه سرقت ندارم، اما سابقه درگیری زیاد دارم. رفیق‌باز هستم و بیشتر درگیری‌هایم هم به خاطر هواخواهی از دوستانم بوده است.

چرا به خاطر دوستانت وارد درگیری می‌شدی؟

چون چهره‌ام شبیه بروسلی است و دوستانم به همین خاطر مرا «بروسلی خشن» صدا می‌زنند. به نظرم کسی که خودش را بروسلی می‌داند، نباید پشت دوستانش را خالی کند. البته بیشتر دستگیری‌هایم هم به خاطر همین گنده‌لات‌بازی‌ها بود.

از چه زمانی به بروسلی علاقه‌مند شدی؟

از دوران کودکی عاشق بروسلی بودم. اولین فیلمی که از او دیدم «خشم اژدها» بود. از همان موقع دوست داشتم دوستانم مرا «اژد‌های خشن» صدا بزنند. علاقه‌ام به بروسلی آن‌قدر زیاد بود که تمام بدنم را به یاد او خالکوبی کردم.

چطور شد که وارد باند سارقان شدی؟

یکی از دوستانم پیشنهاد داد با هم موبایل‌قاپی کنیم. او سابقه سرقت داشت و وضع مالی‌اش هم خوب بود. همیشه جیبش پر از پول بود و خوشگذرانی می‌کرد. یک روز به من گفت از سرقت پول خوبی به دست می‌آورد. با خودم فکر کردم از این همه گنده‌لات‌بازی تا حالا چیزی جز دردسر نصیبم نشده و پولی هم به دست نیاورده‌ام. وسوسه شدم من هم پول بادآورده‌ای به دست بیاورم و کمی خوش بگذرانم. به همین خاطر پیشنهادش را قبول کردم. البته همدستم هم می‌خواست اگر هنگام سرقت درگیری پیش آمد، تنها نباشد و بتواند با کمک من از دست مالباخته‌ها فرار کند.

شیوه سرقت‌هایتان چگونه بود؟

با موتورسیکلت در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم. وقتی کسی را می‌دیدیم که تلفن همراه گران‌قیمتی در دست دارد، به او نزدیک می‌شدیم و گوشی‌اش را می‌قاپیدیم.

هنگام سرقت با مالباخته‌ها هم درگیر می‌شدید؟

خیلی کم. یکی دو بار مالباخته‌ها قصد درگیری با ما را داشتند، اما در نهایت منصرف شدند.

گفت‌و‌گو با متهم | بازداشت زن هزارچهره

یکی دیگر از متهمانی که در جریان طرح پلیس آگاهی دستگیر شده، زن میانسالی است که به «هزارچهره» شهرت دارد. این زن با استفاده از شگرد‌های مختلف، اموال شهروندان را سرقت می‌کرد.

سابقه داری؟

بله، چند بار به اتهام جرائم مختلف دستگیر شده‌ام.

به چه جرائمی؟

کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و شگرد‌های مختلف دیگر سرقت.

به همین خاطر به زن هزارچهره معروف شدی؟

بله، چون برای سرقت و کلاهبرداری از شیوه‌ها و شگرد‌های مختلفی استفاده می‌کردم و هر بار به یک روش دست به کلاهبرداری می‌زدم.

مثلاً چه شگردی داشتی؟

یکی از شگردهایم کلاهبرداری از بستگان، نزدیکان و حتی دوستان صمیمی‌ام بود. مثلاً به بهانه جور کردن وام با سود کم، افراد را فریب می‌دادم و از آنها می‌خواستم مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به حسابم واریز کنند. بعد از دریافت پول، مدام امروز و فردا می‌کردم و در نهایت مدعی می‌شدم کسی که قرار بوده وام را جور کند، فرار کرده است. خیلی وقت‌ها هم تلفنم را خاموش می‌کردم و محل زندگی‌ام را تغییر می‌دادم تا کسی نتواند پیدایم کند.

شگرد‌های دیگری هم برای سرقت و کلاهبرداری داشتی؟

بله، مدتی در آژانس‌های مسافرتی کار می‌کردم. از مسافران پول می‌گرفتم تا برایشان بلیت هواپیما یا ویزا تهیه کنم، اما وقتی تعداد مراجعان زیاد می‌شد و پول قابل‌توجهی جمع می‌کردم، همه آن را به جیب می‌زدم و فرار می‌کردم.

چند سال زندان بودی؟

فکر می‌کنم در مجموع بیش از هفت سال زندان بودم تا اینکه آزاد شدم.

اما زندان هم برایت عبرت نشد؟

نه، متأسفانه به پول بادآورده عادت کرده بودم و دوباره سراغ خلاف رفتم.

این بار به چه جرمی دستگیر شدی؟

بعد از آزادی تصمیم گرفتم شگردم را تغییر بدهم. این بار به بهانه پرستاری از سالمندان وارد خانه‌هایشان می‌شدم. در سایت‌های اینترنتی آگهی استخدام پرستار خانگی را پیدا می‌کردم و برای کار مراجعه می‌کردم. بعد از استخدام، در فرصت مناسب دوز دارو‌های سالمندان را بیشتر می‌کردم تا به خواب عمیقی فرو بروند. وقتی مطمئن می‌شدم خواب هستند، طلا و جواهراتشان را سرقت می‌کردم و از خانه بیرون می‌رفتم.

فکر نمی‌کردی با این کار جان سالمندان را به خطر بیندازی و باعث مرگشان شوی؟

نه، آن موقع به این موضوع فکر نمی‌کردم، اما حالا می‌فهمم کار بسیار خطرناکی انجام داده‌ام. واقعیت این است که برق طلا و جواهرات چشمم را کور کرده بود و قدرت تشخیص درست و غلط را از دست داده بودم. خدا را شکر که مرتکب قتل نشدم، وگرنه حالا به جای اتهام سرقت باید با اتهام قتل روبه‌رو می‌شدم و در انتظار اجرای حکم قصاص می‌ماندم.

حرف آخر.

پشیمانم و‌ای‌کاش هیچ‌وقت سراغ خلاف نرفته بودم.