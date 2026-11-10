فیفادی پرماجرای آبان

فیفادی آبان برای تیم ملی از همان ابتدا متفاوت آغاز شد، با فهرستی زیرورو شده نسبت به فیفادی قبلی، بیانیه شبانه فدراسیون و واکنش‌ها به آن. اما این تازه شروع ماجرا بود، به‌طوری‌که با استارت رسمی اردوی تیم ملی شاهد اتفاقات غیرمنتظره دیگری بودیم، از مصدومیت طاهری تا خداحافظی قدوس و سفر پرماجرا و زمینی به عراق!

جوان آنلاین: فیفادی آبان برای تیم ملی از همان ابتدا متفاوت آغاز شد، با فهرستی زیرورو شده نسبت به فیفادی قبلی، بیانیه شبانه فدراسیون و واکنش‌ها به آن. اما این تازه شروع ماجرا بود، به‌طوری‌که با استارت رسمی اردوی تیم ملی شاهد اتفاقات غیرمنتظره دیگری بودیم، از مصدومیت طاهری تا خداحافظی قدوس و سفر پرماجرا و زمینی به عراق!

شروع ناخوشایند

آغاز اردوی تیم ملی، اما با اتفاقی ناخوشایند همراه بود. کسری طاهری، مهاجم جوان سپاهان که با شش گل، در رتبه دوم جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد، در نخستین جلسه تمرینی تیم ملی دچار مصدومیت شد! مهاجم ۲۰ ساله‌ای که پس از غیبت در اردوی قبلی به دلیل همراهی تیم امید، با انگیزه زیادی خود را در این اردو به کادر فنی معرفی کرده بود، اما به دلیل آسیب‌دیدگی راهی بیمارستان شد تا وضعیتش با انجام MRI بررسی شود. خیلی زود مشخص شد که او باید به دلیل مصدومیت مینیسک چند هفته‌ای به دور از میادین باشد. اتفاقی که باعث شد هم سپاهان یکی از آماده‌ترین مهاجمان خود را تا اطلاع ثانوی از دست بدهد و هم طاهری اردوی تیم ملی و تورنمنت عراق را. مصدومیتی ناگهانی که باعث شد طاهری نیامده، اردوی تیم ملی را ترک کند.

خداحافظی یک مهره باتجربه

مصدومیت طاهری، اما تنها ماجرای روز آغازین اردوی تیم ملی نبود و تصمیم سامان قدوس بی‌شک یکی از مهم‌ترین اتفاقات اردوی آبان‌ماه بود. هافبک ۳۳ ساله فوتبال ایران که از ۲۰۱۷ پیراهن تیم ملی را بر تن کرده و در سه دوره جام جهانی حضور داشته، سرانجام تصمیم گرفت به‌صورت رسمی از تیم ملی خداحافظی کند. قدوس با ۷۰ بازی ملی، سه گل‌زده و ۱۰ پاس گل، یکی از مهره‌های باتجربه خط میانی ایران بود که آخرین بار در بازی با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که با پیراهن تیم ملی به میدان رفت. قدوس در پیامی ضمن اعلام خبر خداحافظی از دشواری این تصمیم گفت و اینکه به ایرانی بودن خود افتخار می‌کند. در پی خداحافظی قدوس، اعضای تیم ملی نیز با انتشار پیامی از زحمات او قدردانی و برایش در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کردند. خداحافظی قدوس در شرایطی اتفاق افتاد که تیم ملی به دنبال پوست‌اندازی و بازسازی ترکیب خود است و با این تصمیم، قلعه‌نویی باید به دنبال جایگزینی برای او باشد.

از پرواز مستقیم تا سفر زمینی!

اما شاید عجیب‌ترین اتفاق این اردو، ماجرای سفر به عراق باشد. کاروان تیم ملی قرار بود ظهر سه‌شنبه با پروازی اختصاصی از مهرآباد مستقیماً راهی بصره شود، سفری که از هفته گذشته هماهنگی‌های آن انجام و حتی مجوز اولیه پرواز نیز صادر شده بود. با این حال، در فاصله کوتاهی تا زمان پرواز، مجوز فرود هواپیمای ایرانی توسط عراق لغو شد تا تمام برنامه‌های تیم ملی به‌هم بریزد.

فدراسیون فوتبال اعلام کرد با وجود دریافت موافقت اولیه، طرف عراقی در ساعات پایانی با انجام پرواز مستقیم مخالفت کرده است! شرکت هواپیمایی وارش نیز در اطلاعیه‌ای از لغو مجوز در آخرین لحظه خبر داد. در نهایت، مسئولان فدراسیون برای جلوگیری از تأخیر بیشتر در برنامه آماده‌سازی، مسیر جایگزین را انتخاب کردند. پرواز از تهران به آبادان و ادامه مسیر به‌صورت زمینی تا بصره! به این ترتیب، سفر کوتاهی که قرار بود با یک پرواز مستقیم انجام شود، به دلیل عدم همکاری میزبان تورنمنت چهارجانبه، به مسیری ترکیبی و طبیعتاً خسته‌کننده‌تر تبدیل شد. در چنین شرایطی تیم ملی باید پس از عبور از این حواشی، تمرکز خود را برای بازی‌های پیش رو حفظ کند. شاگردان قلعه‌نویی طبق برنامه، شنبه ۲۳ آبان باید به مصاف فلسطین و سه‌شنبه ۲۶ آبان برابر عراق بروند، دو دیداری که قرار است فرصتی برای ارزیابی نسل تازه تیم ملی و محک زدن ترکیب موردنظر قلعه‌نویی باشد. اما آیا شروع پرحادثه این اردو اجازه می‌دهد کادر فنی به درستی نفرات دعوت‌شده را ارزیابی کند یا چالش‌های پیش‌آمده این فرصت طلایی را از نسل جدید فوتبال ایران می‌گیرد؟