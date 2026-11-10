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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
برنامه ویژه وزنه‌برداری برای بازی‌های لس‌آنجلس

روی مدال جوان‌ها در المپیک حساب کنید

روی مدال جوان‌ها در المپیک حساب کنید موفقیت در مسیر کسب سهمیه المپیک و حضور موفق در بازی‌های لس‌آنجلس ۲۰۲۸ هدف بعدی وزنه‌برداری ایران است
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: موفقیت در مسیر کسب سهمیه المپیک و حضور موفق در بازی‌های لس‌آنجلس ۲۰۲۸ هدف بعدی وزنه‌برداری ایران است. 
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان مقام سوم را کسب کرد و با توجه به سخت و طولانی بودن راه برای رسیدن به سهمیه‌های المپیک، کادر فنی و فدراسیون این مسئله را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند. 
 سومی در چین
کسب هشت مدال رنگارنگ در نینگبو چین حاصل تلاش پولادمردان وزنه‌برداری کشورمان بود. رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ با حضور رقبا و مدعیان دنیا برگزار شد و یک طلا، سه نقره و چهار برنز ملی‌پوشان عنوان سومی جهان (در بخش مردان) را از آن ایران کرد. علیرضا یوسفی (یک طلا و یک نقره)، علیرضا نصیری (دو نقره)، علی عالی‌پور (سه برنز) و علی داودی (یک برنز) مدال‌آوران ما در مسابقات چین بودند. 
در این میان افت دوپله‌ای در جایگاه تیمی را نیز باید مدنظر داشت. مقام سوم جهان در حالی از آن ایران شد که تیم کشورمان در جهانی ۲۰۲۵ نروژ روی سکوی قهرمانی جهان ایستاده بود. از طرفی عملکرد تیم ملی از نظر تعداد مدال‌ها بهتر شده، چراکه در نروژ شش مدال به ارمغان آمد و در چین هشت مدال. 
 درخشش در سنگین‌وزن
مسابقات جهانی چین عرصه‌ای بود برای اینکه عنوان قوی‌ترین مرد جهان دوباره از آن یک وزنه‌بردار ایرانی شود. علیرضا یوسفی در حرکت دوضرب خود شاهکار کرد و ضمن رکوردشکنی، مدال طلا و نقره مجموع را به چنگ آورد. یوسفی سنگین‌وزن با اینکه در تک‌ضرب چهارم شد، ولی با ثبت رکورد ۲۶۳ کیلوگرم و ارتقای ۲ کیلویی رکورد جهان طلای دوضرب را به گردن آویخت. ثبت رکورد ۴۵۸ نیز مدال نقره این وزن را برای او به همراه داشت. علی داودی دیگر سنگین‌وزن کشورمان با مهار وزنه ۲۰۶ کیلویی برنز یک‌ضرب را از آن خود کرد. 
 رضایت سرمربی
بهداد سلیمی حضور قدرتمند کشور‌های کره‌شمالی و چین را عامل از دست رفتن قهرمانی جهان عنوان کرد. سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری مردان عملکرد شاگردان در جهانی نینگبو را رضایت‌بخش خواند: «بچه‌های ما با وجود اینکه یک ماه قبل مسابقات سنگینی را پشت سر گذاشته بودند، عملکرد بدی نداشتند و وزنه‌های خوبی ثبت کردند. از نظر تعداد و کیفیت مدال‌ها نسبت به مسابقات سال گذشته نتیجه بهتری گرفتیم، رقابت بسیار سخت بود. شرایط کره‌شمالی متفاوت بود و این تیم توانست بیشتر مدال‌های طلا را به دست بیاورد. چین هم از امتیاز میزبانی استفاده کرد و نتایج بسیار خوبی گرفت. اگر این دو تیم را کنار بگذاریم، عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها بد نبود. با توجه به اینکه نفرات جوانی در اختیار داریم، بسیار امیدواریم در دو سال باقی‌مانده تا المپیک بتوانیم به مدال‌های این 
رقابت‌ها برسیم.»


دشواری‌های گرفتن سهمیه
سلیمی رقابت‌های قطرکاپ را فرصتی برای دیگر ملی‌پوشان در مسیر کسب سهمیه دانست: «پروسه سنگین انتخابی المپیک آغاز شده است. در کنار تمرینات تخصصی باید به دلیل حجم بالای مسابقات از ورزشکاران محافظت کنیم و فشار رقابت‌ها را به شکلی مدیریت و تقسیم کنیم تا همه ملی‌پوشان با سلامت کامل به المپیک برسند. وزنه‌بردارانی که در مسابقات اخیر نتوانستند عضو تیم باشند، در رقابت‌های قطر کاپ که از ۱۷ تا ۲۵ آذر برگزار می‌شود، فرصت خواهند داشت تا شانس خود را برای حضور در این مسیر امتحان کنند. نفراتی هم که در مسابقات جهانی حضور داشتند، به این رقابت‌ها اعزام نمی‌شوند و در مسابقات انتخابی المپیک که اسفندماه در ازبکستان برگزار می‌شود، فرصت رقابت خواهند داشت.»


 برنامه‌ریزی بلندمدت
سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون هم از برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب حداکثر سهمیه‌های بازی‌های المپیک خبر داد: «به مسیری که برای المپیک انتخاب کرده‌ایم اعتقاد داریم. امیدوارم سال آینده با تکرار عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات جهانی ارمنستان نشان دهیم که وزنه‌برداران ما همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارند و با قدرت بیشتری به سمت المپیک حرکت می‌کنیم. همچنان معتقدم تیم ملی ایران می‌تواند یکی از بهترین نتایج تاریخ خود را در المپیک کسب کند.»
 قول طلا
علی داودی در مسابقات جهانی برای مدال خوشرنگ‌تر از برنز تلاش کرد. نایب‌قهرمان المپیک توکیو، اما قول کسب طلای جهانی و المپیک را داد: «هدف بزرگی داشتم و برای رسیدن به مدال طلا بلندپروازی کردم، ولی این اتفاق نیفتاد. همان خدایی که یک ماه پیش با محبتش مدال بازی‌های آسیایی را به من داد، این‌بار با حکمتش طلای جهانی را از من گرفت. وزنه‌برداری گاهی روی خوش خود را نشان می‌دهد و گاهی نیز بی‌رحم است. شکست برای هر ورزشکاری سخت و دشوار است، اما این کتاب همچنان باز است و مطمئن باشید آن را با طلای جهان و المپیک می‌بندم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: وزنه برداری ، المپیک ، مسابقات
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