چه فکر می‌کردیم، چه شد. فکر می‌کردیم یاسر آسانی با محرومیت سنگین مواجه می‌شود و بازیکنان هتاک فوتبال ماست‌شان را کیسه می‌کنند، اما ظاهراً اول یکی باید جلوی دهان کمک‌داور را می‌گرفت تا شاید دست‌های آسانی از از مسیر خارج نمی‌شدند و حرکت غیرعادی را نشان علیرضا ایلدروم نمی‌دادند!

جوان آنلاین: چه فکر می‌کردیم، چه شد. فکر می‌کردیم یاسر آسانی با محرومیت سنگین مواجه می‌شود و بازیکنان هتاک فوتبال ماست‌شان را کیسه می‌کنند، اما ظاهراً اول یکی باید جلوی دهان کمک‌داور را می‌گرفت تا شاید دست‌های آسانی از از مسیر خارج نمی‌شدند و حرکت غیرعادی را نشان علیرضا ایلدروم نمی‌دادند!

این روز‌ها فحش، به‌خصوص نوع ناموسی و خانوادگی‌اش، نقل و نبات بین اهالی فوتبال شده و کسی هم کار خاصی انجام نمی‌دهد. مهدی تاج در فدراسیون نشسته و اصلاً عین خیالش نیست که در فوتبال چگونه انسانیت و اخلاق لگدمال می‌شود؛ او فقط ریاستش را می‌کند. مدیران زیر دستش هم ایضاً، البته یک‌سری کت‌شلوارپوش در کمیته انضباطی هستند که نسبت به درجه فحاشی میزان جریمه نقدی را بالا و پایین می‌کنند. این وسط داور را ندیده بودیم به بازیکن فحش خانوادگی بدهد که از صدقه سر فوتبال اخلاق‌مدارمان این را هم دیدیم. حالا یکی پیدا شود و جلوی دهان داور‌ها را بگیرد. شنبه شب آنچه در لحظه همه دیدند حرکت زشت یاسر آسانی، وینگر استقلال بود. حالا، اما مشخص شده اصل داستان از جای دیگری آب می‌خورد. سال‌هاست که بازیکنان و کادر فنی تیم‌های فوتبال سیبل اصلی انتقاد‌ها در مورد بی‌اخلاقی و توهین‌های زشت هستند و کمتر کسی باور می‌کرد روزی برسد که از فحاشی داور به بازیکن رونمایی شود. جای تأسف است که این فحاشی جلوی چشم و گوش داوران اتاق VAR اتفاق افتاده و تأسف بیشتر به این خاطر است که آنها هیچ اقدامی نکردند و تنها به جر و بحث با هم پرداختند.

سؤال؛ آیا داوران نشسته در اتاق ویدئوچک تنها موظف به تأیید یا رد گل و خطا‌های بازیکنان و کادر فنی دو تیم هستند؟ آیا آنها در مقابل خطای غیرفوتبالی همکارانشان در داخل زمین هیچ مسئولیتی ندارند؟ آنچه طی روز‌های گذشتهدر مورد جنجال دقایق پایانی بازی استقلال تهران و خوزستان شنیده شد یک فاجعه اخلاقی در داوری فوتبال ایران است.

بنا بر آنچه در گزارش رسانه‌ها آمده «در جریان مشاجره لفظی بین آسانی و داوران این مسابقه، علیرضا ایلدروم در یک صحنه، کلمه‌ای زشت و زننده به آسانی گفته که متوجه خانواده او بوده است. موضوعی که در اتاق VAR و از طریق سیستم صوتی ارتباط داوران ضبط و به بروز جر و بحث میان اعضای تیم داوری منجر شده است. داوران اتاق VAR به ایلدروم بابت استفاده از چنین الفاظی معترض شدند و تذکر دادند»، همین! تذکر دادند؟ چطور وقتی آسانی مقابله‌به‌مثل کرد، همین آقایان آمپر چسباندند و حرف از محرومیت چند جلسه‌ای به میان آمد، اما حالا که اصل ماجرا رو شده همه سکوت کرده‌اند.

سؤال بعدی و مهم‌تر اینکه چگونه کمیته انضباطی در چنین مورد مهمی جلسه مجازی برگزار کرده است؟ البته می‌دانیم جلسات ادامه خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد کمیته انضباطی باید با قدرت بیشتری به این ماجرا ورود می‌کرد، نه اینکه جلسه اول و شاید مهم‌ترین گام در این پرونده را به‌صورت مجازی برگزار کند.

پیش از این هم گفتیم که اگر با خاطیان گذشته و هنجارشکن‌های قبلی به درستی و محکم برخورد می‌شد، امروز کار به اینجا کشیده نمی‌شد. حالا هم حرف اصلی همان است، در اینکه کمک‌داور مسابقه کاری زشت انجام داده، هیچ شکی نیست و همه منتظرند تا در صورت اثبات نهایی این عمل برخورد مناسبی با او شود، اما حتی اثبات عمل کمک‌داور هم دلیلی بر توجیه حرکت زشت بازیکن استقلال نمی‌شود. اینکه اول کمک‌داور شروع کرده پس آسانی مجاز بوده هر کاری در پاسخ انجام دهد، توجیهی غیرمنطقی است که باعث می‌شود از این به بعد شاهد رفتار‌های زننده‌تر باشیم. وینگر استقلال درست مثل کمک‌داور بازی بی‌اخلاقی کرده و باید تاوان آن را هم پس بدهد.

اما حرف اصلی؛ جامعه داوری فوتبال ایران تا به امروز حاشیه‌های زیادی داشته، اما این آخری در نوع خود بی‌سابقه و غیرقابل باور است. موردی که حتی برای خود داوران هم غیرقابل هضم بوده تا جایی که اختلاف این‌قدر بالا می‌گیرد که به جر و بحث می‌رسد. این ماجرا، اتفاق کوچکی نیست که راحت از کنار آن عبور کنیم. ظاهراً باید مسئولیت‌های جدیدی برای داوران اتاق کمک‌داور ویدئویی تعریف شود. آنها باید مراقب حرکات و گفتار همکاران خود هم باشند. کسی چه می‌داند شاید پیش از این هم این‌گونه الفاظ به کار رفته و چنین رفتار‌های زشتی وجود داشته، اما، چون تیم مقابل نامی بزرگ نداشته و بازیکن مقابل داور هم در چشم نبوده، داوران VAR خیلی راحت همه چیز را پشت گوش انداخته‌اند. کسی چه می‌داند شاید از نگاه این آقایان داور حتی حق توهین به بازیکن را هم دارد. به هر حال آنکه جلوی چشم است و حرکات بدنی و زبانی او زیر ذره‌بین، بازیکن است و در این میان آنکه پنهان از همه می‌تواند خیلی کار‌ها بکند داور و به‌خصوص کمک‌داور است. نهایتش این است که از اتاق VAR تذکر می‌گیرد و همه چیز بین تیم داوری می‌ماند و با جریمه و محرومیت بازیکن عصبانی تمام می‌شود.