چالش‌های تیم‌ملی فوتبال ایران به قوت خود باقی است و فدراسیون بر ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی تأکید دارد. جام ملت‌های آسیا مهم‌ترین رویداد پیش‌روی تیم‌ملی بود، اما شرایط منطقه راهی جز تعویق مسابقات برای کنفدراسیون آسیا باقی نگذاشت

جوان آنلاین: چالش‌های تیم‌ملی فوتبال ایران به قوت خود باقی است و فدراسیون بر ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی تأکید دارد. جام ملت‌های آسیا مهم‌ترین رویداد پیش‌روی تیم‌ملی بود، اما شرایط منطقه راهی جز تعویق مسابقات برای کنفدراسیون آسیا باقی نگذاشت. حال که قرار بر ادامه حضور کادر فنی فعلی در تیم‌ملی است و با توجه به فرصت یک‌ساله پیش‌آمده، همه منتظر عملی شدن قول سرمربی درخصوص جوانگرایی و تغییر نسل هستند. در سال‌های گذشته تیم کشورمان در رویداد‌های مهم آسیایی و جهانی همواره لقب پیرترین تیم را یدک کشیده و آمدن قلعه‌نویی و وعده‌هایی که او در مورد ورود بازیکنان جوان داد نیز تغییری در این مسئله ایجاد نکرد. تأکید بیش از حد سرمربی در استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته و تقابل با منتقدان شرایط را پیچیده‌تر کرده است. فدراسیون بعد از رسمی شدن تعویق جام ملت‌ها، دوباره وعده جوانگرایی را مطرح و روی آن تأکید کرد. مطرح شدن این موضوع و حساسیت بحث تغییر نسل بهانه‌ای شد برای اینکه سراغ علی‌اصغر مدیرروستا برویم و نقطه نظرات این کارشناس و مربی فوتبال را جویا شویم.

جام ملت‌های آسیا به یک سال به تعویق افتاده است. این تعویق به سود تیم ایران و رقباست یا به ضرر؟

تقویم مسابقات از قبل مشخص شده بود و طبیعتاً همه تیم‌ها و رقبا برای حضور موفق در این تورنمنت برنامه‌ریزی داشتند. با تصمیم‌ای‌اف‌سی و تعویق افتادن جام ملت‌ها، تیم‌ها از این مسئله متضرر خواهند شد و برنامه‌ریزی‌هایشان دستخوش تغییرات اجباری خواهد شد، اما این تعویق یک‌ساله برای تیم‌هایی مثل ایران که نیاز به تغییر نسل و جوانگرایی دارند فرصت مناسبی است تا برنامه‌هایشان را اجرایی کنند. با این‌حال به این نکته توجه داشته باشید که لیگ برتر ما لیگ پویایی نیست!

باید همه تمرکز و توجه‌مان را به لیگ معطوف کنیم تا بتوانیم بازیکن توانمند تولید کنیم. خصوصاً اینکه تیم‌های پایه به توجه ویژه نیاز دارند. این یک سال فرصت رفع نواقص را برای فوتبال ایران فراهم می‌کند تا برای آینده و جام جهانی بعدی تیمی باتجربه و جوان داشته باشیم.

جوان‌گرایی تیم‌ملی چگونه و از کجا باید آغاز شود؟

بحث اصلی جوانگرایی به لیگ‌مان مربوط می‌شود. در فوتبال ایران به بازیکن ۲۴ - ۲۵ ساله جوان گفته می‌شود درحالی‌که در فوتبال روز دنیا سن بازیکن جوان به ۲۰ - ۲۱ ساله کاهش یافته است. برای آغاز جوانگرایی باید با در نظر گرفتن برنامه‌ای مشخص بحث تولید بازیکن را در دستور کار قرار دهیم تا این بازیکنان بتوانند به فوتبال ملی کمک کنند. معتقدم شرایطی را باید فراهم کرد تا برای جام ملت‌های آسیا میانگین سنی تیم به ۲۴ - ۲۵ سال برسد.

کادر فنی تیم‌ملی چطور باید از بازیکنان مستعد جوان بهره بگیرد؟ آیا شاکله اصلی تیم به یک‌باره باید دگرگون شود؟

به نظر من ملی‌پوشانی که از سن ۳۲ سال عبور کرده‌اند باید خودشان به فکر خداحافظی از تیم‌ملی باشند. تعدادی از ملی‌پوشان چندین سال است در خدمت تیم‌ملی هستند و زحمت می‌کشند. شرایط در یک سال آینده مهیاست برای اینکه بتوانیم بازیکنان جوان را جایگزین بازیکنان قدیمی کنیم تا در آینده تیم‌ملی بتواند با آنها به راهش ادامه دهد. نکته اینجاست که از بازیکنان جوان ۲۰ تا ۲۲ سال استفاده شود و روی پرورش آنها کار کنیم. مطمئناً جوانگرایی و تغییر نسل کار سختی است؛ ضمن اینکه تعداد جوانان مستعد در فوتبال ما کم است و به‌هر صورت باید با همین نیرو‌ها کار را پیش برد. توجه و برنامه‌ریزی باید روی بازیکنان واقعاً مستعد باشد نه بازیکنانی که روی اسم‌شان مانور داده می‌شود و تبلیغات می‌کنند. چند بازیکن جوان را دیدیم که در تیم امید هم بازی کردند، با تیم‌های بزرگ لیگ هم قرارداد بستند و دستمزد‌های عجیب و غریب هم دریافت می‌کنند. ولی در اصل کارایی‌شان در حد یک بازیکن بسیار معمولی است. متأسفانه تبلیغات رسانه‌ای تنها باعث افزایش نجومی دستمزدهایشان شده. باید روی جوانانی سرمایه‌گذاری کرد که مستعد هستند نه طبل توخالی.

گفته می‌شود لیگ برتر ایران عاری از جوانان مستعد و آینده‌دار است. به همین خاطر امکان جوانگرایی وجود ندارد.

با هر شرایطی که داشته باشیم بالاخره این اتفاق باید رخ دهد و کار از یک جا شروع شود. بازیکن ۳۷ ساله که نمی‌تواند تا ۴۵ سالگی برای تیم‌ملی بازی کند. به‌هرحال فدراسیون باید فکری به حال این موضوع کند و برنامه‌ریزی فدراسیون و نظارت روی تیم‌های پایه در مسئله تغییر نسل و جوانگرایی بسیار مهم است. متأسفانه در تیم‌های پایه آنقدر فساد و زدوبند وجود دارد که بازیکنان مستعد کمتر به رده‌های پایه می‌رسند. بساط این فساد‌ها و زدوبند‌ها اگر برچیده شود می‌توان روی کمک تیم‌های پایه هم حساب کرد.

علت پافشاری سرمربی تیم‌ملی روی استفاده از بازیکنان مسن و عدم تغییر شاکله اصلی تیم‌ملی چیست؟

نتیجه‌گرایی و نداشتن شجاعت لازم موجب شده تا کمترین تغییر را در ترکیب تیم‌ملی شاهد باشیم. کادر فنی یک سال فرصت دارد و با برنامه‌ریزی لازم می‌توانیم شاهد ورود نسل جدید و عملکرد بهتر از تیم‌ملی باشیم.

ارزیابی شما از شرایط فعلی تیم‌ملی فوتبال ایران چیست؟

بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌ملی در مسیر سقوط قرار گرفته و این مسئله‌ای جدی و نگران‌کننده برای فوتبال ایران است. نتایج و عملکرد تیم‌ملی کاملاً مشخص است و هواداران امیدی به تیم‌ملی فعلی ندارند. نگرانی‌ها زیاد است و با ادامه این روند نمی‌توانیم انتظار زیادی داشته باشیم. در آسیا دیگر فقط اسم ایران باقی مانده و اگر فکر چاره نباشیم به تیم‌های درجه دوم آسیا تبدیل خواهیم شد.

تثبیت جایگاه کادر فنی و ادامه همکاری فدراسیون با کادر فعلی تا جام ملت‌های آسیا چه تأثیری در آینده تیم‌ملی خواهد داشت؟

تصمیم فدراسیون بر ادامه همکاری با کادر فعلی بود و صلاح نیست خیلی به این مسئله بپردازیم. منتها همواره بحث تقویت کادر فنی مطرح بوده تا از نظر تاکتیکی و فنی پیشرفت کنیم. نه اینکه فقط شعار دهیم و حرف بزنیم. با گنده‌گویی وضعیت تیم‌ملی تغییر نخواهد کرد و باید در عمل تغییرات لازم را در کادر فنی و استفاده از دستیاران مجرب را شاهد باشیم. آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم‌ملی ایران است و قراردادش هم مشخص است. ولی باید برای کمک کردن به خودش و تیم کشورمان فکری به حال دستیارانش کند. در زمان‌ها و شرایط حساس این دستیار است که می‌تواند کمک‌حال سرمربی باشد و نکاتی را ببیند که سرمربی در آن وضعیت نمی‌بیند. دستیار برای اینکه توانایی کمک کردن به تیم را داشته باشد باید در حد سرمربی یا حتی از سرمربی هم بالاتر باشد. در جام جهانی اخیر تعویض‌های اشتباه را دیدیم و کادر فنی هم به این مسئله اذعان داشتند. این موضوع نشان می‌دهد در لحظات حساس کمک لازم به سرمربی داشته نشده است.