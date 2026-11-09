کد خبر: 1389623
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار مرتس به اعضای اتحادیه اروپا

3 صدراعظم آلمان هشدار داد اگر تمامی اعضای اتحادیه اروپا به حمایت مالی از اوکراین در سال ۲۰۲۷ و پس از آن متعهد نشوند، بودجه هفت‌ساله بعدی این اتحادیه را مسدود خواهد کرد.

جوان آنلاین: طی نامه‌ای که به آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا ارسال و توسط روزنامه فایننشال تایمز رویت شده است، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان حمایت خود را از بودجه ۲۰۲۸ الی ۲۰۳۴ اتحادیه اروپا مشروط به موافقت همه کشور‌های اتحادیه اروپا برای تامین مالی اوکراین اعلام کرده است.

صدراعظم آلمان در این نامه نوشته است: «همه ما بدون استثنا باید به‌طور منصفانه در جبران شکاف مالی اوکراین مشارکت کنیم.»

ماه دسامبر گذشته، رهبران اتحادیه اروپا با وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین موافقت کردند، اما میزان نیاز اوکراین به حدی است که کی‌یف اعلام کرده که سال آینده به ۷۰ میلیارد یورو بودجه اضافی نیاز خواهد داشت؛ شکافی که متحدان اوکراین نیز آن را تشخیص داده‌اند. اتحادیه اروپا هم متعهد شده که دو سوم این مبلغ، یعنی حدود ۴۵ میلیارد یورو را پوشش دهد. کمیسیون اروپا نیز در حال بررسی گزینه‌هایی برای تحقق این تعهد است.

با این حال، چهار کشور اتحادیه اروپا ازجمله مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و جمهوری چک اعلام کرده‌اند که در کمک مالی بیشتر به اوکراین مشارکت نخواهند کرد. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک سال گذشته هم از مشارکت در پرداخت سود وام ۹۰ میلیارد یورویی انصراف دادند.

فردریش مرتس در ادامه این نامه تاکید کرد: «ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که مورد حمایت همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باشد و چشم‌انداز تامین مالی سالم و چندساله را برای اوکراین از سال ۲۰۲۸ به بعد تضمین کند.»

فایننشال تایمز در این باره نوشت: «مرتس با استفاده از اهرم آلمان در مذاکرات بودجه، به دنبال تامین مالی کی‌یف هم در سال آینده و هم پس از آن است. انتخابات پیش رو در چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و لهستان، می‌تواند تامین مالی اوکراین از طریق اجماع را به‌طور فزاینده‌ای دشوار کند.»

یک مقام دولتی آلمان هم گفته است: «نیاز‌های مالی اوکراین باید در چارچوب بودجه بعدی اتحادیه اروپا حل شود. حمایت مالی همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از اوکراین برای تکمیل موفقیت‌آمیز مذاکرات بودجه اتحادیه اروپا ضروری است.»

برچسب ها: فردیش مرتس ، اتحادیه اروپا ، اوکراین
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