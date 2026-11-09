آژانس انرژی اتمی حمله به کارکنان نیروگاه زاپروژیا را محکوم کرد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات مرگبار به کارکنان نیروگاه اتمی زاپروژیا را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حمله به کارکنان این نیروگاه شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در بیانیه‌ای حملات به کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را محکوم کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات مرگبار به کارکنان نیروگاه اتمی زاپروژیا را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات به کارکنان این نیروگاه شد.

این در حالیست که مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا پیشتر اعلام کرده بود که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در این نیروگاه از کشته شدن یکی از کارکنان بخش برق آن در حمله پهپادی نیرو‌های مسلح اوکراین مطلع شده‌اند.

مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا این حادثه را را ضایعه‌ای سنگین برای نیروگاه توصیف کرده بود.